México vs Bélgica se enfrentan en un partido de preparación rumbo al Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Bélgica 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.
México vs Bélgica: Pronóstico del partido de preparación en Chicago
El pronóstico del partido México vs Bélgica es 1-2 a favor de los europeos.
- Pronóstico: México 1-2 Bélgica
México vs Bélgica: Posibles alineaciones del partido amistoso en Chicago
Estas son las posibles alineaciones del México vs Bélgica, partido de preparación rumbo al Mundial 2026.
México
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Erik Lira, Charly Rodríguez y Álvaro Fidalgo
- Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones
Bélgica
- Portero: Gaëtan Lammens
- Defensores: Thomas Meunier, Brandon Mechele, Zeno Debast y Maxim De Cuyper
- Mediocampistas: Amadou Onana, Nicolas Raskin y Kevin De Bruyne
- Delanteros: Alexis Saelemaekers, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere
México vs Bélgica: A qué hora y dónde ver el partido amistoso en Chicago
México vs Bélgica se enfrentan en el Estadio Soldier Field de Chicago rumbo al Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: México vs Bélgica
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Soldier Field
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX
¿Cómo llegan México y Bélgica al partido de preparación en Chicago?
México empató sin goles con Portugal en la reapertura del Estadio Banorte, el sábado 28 de marzo.
Bélgica goleó 5-2 a Estados Unidos el sábado 28 de marzo de 2026 en un partido amistoso de preparación para el Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.