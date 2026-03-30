México vs Bélgica se enfrentan en un partido de preparación rumbo al Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Bélgica 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.

México vs Bélgica: Pronóstico del partido de preparación en Chicago

El pronóstico del partido México vs Bélgica es 1-2 a favor de los europeos.

Pronóstico: México 1-2 Bélgica

Selección Mexicana empató ante Portugal el 28 de marzo (Adrian Macias / Adrian Macias)

México vs Bélgica: Posibles alineaciones del partido amistoso en Chicago

Estas son las posibles alineaciones del México vs Bélgica, partido de preparación rumbo al Mundial 2026.

México

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Charly Rodríguez y Álvaro Fidalgo

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones

Bélgica

Portero: Gaëtan Lammens

Defensores: Thomas Meunier, Brandon Mechele, Zeno Debast y Maxim De Cuyper

Mediocampistas: Amadou Onana, Nicolas Raskin y Kevin De Bruyne

Delanteros: Alexis Saelemaekers, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere

México vs Bélgica: A qué hora y dónde ver el partido amistoso en Chicago

México vs Bélgica se enfrentan en el Estadio Soldier Field de Chicago rumbo al Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

Partido: México vs Bélgica

Fase: Partido de preparación

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Soldier Field

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

¿Cómo llegan México y Bélgica al partido de preparación en Chicago?

México empató sin goles con Portugal en la reapertura del Estadio Banorte, el sábado 28 de marzo.

Bélgica goleó 5-2 a Estados Unidos el sábado 28 de marzo de 2026 en un partido amistoso de preparación para el Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.