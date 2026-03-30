Bosnia vs Italia se enfrentan en la final del repechaje de la UEFA en busca de un boleto para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo azzuri 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.
Bosnia vs Italia: Pronóstico del partido del repechaje para el Mundial 2026
El pronóstico del partido Bosnia vs Italia es 2-1 a favor de los italianos en el repechaje del Mundial 2026.
- Pronóstico: Bosnia 1-2 Italia
Bosnia vs Italia: Posibles alineaciones del partido del repechaje para el Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Bosnia vs Italia, en la final del repechaje del Mundial 2026.
Bosnia
- Portero: Nikola Vasilj
- Defensas: Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni y Riccardo Calafiori
- Mediocampistas: Matteo Politano, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali y Federico Dimarco
- Delantero: Ermedin Demirovic y Edin Džeko
Italia
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensas: Seamus Coleman, Nathan Collins, Dara O’Shea y Ryan Manning
- Mediocampistas: Josh Cullen, Jayson Molumby y Finn Azaz
- Delanteros: Moise Kean y Mateo Retegui
Bosnia vs Italia: A qué hora y dónde ver el partido del repechaje para el Mundial 2026
Bosnia vs Italia se enfrentan en la final del repechaje europeo para el Mundial 2026, el martes 31 de marzo a las 13:45 horas sin transmisión confirmada en México.
- Partido: Bosnia vs Italia
- Fase: Final repechaje europeo para el Mundial 2026
- Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
- Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadion “Bilino Polje”
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Bosnia vs Italia a la final del repechaje del Mundial 2026?
Italia, cuádruple campeona del mundo y ausente en las dos últimas ediciones del Mundial, terminó a seis puntos de la primera del Grupo I de la UEFA, Noruega.
- Italia avanzó a la final del repechaje del Mundial 2026 eliminando 2-0 a Irlanda del Norte.
Bosnia y Herzegovina logró su primera clasificación para un Mundial en Brasil 2014, pero aún no ha vuelto a participar.
- Bosnia tuvo que ir a los penaltis para eliminar a Gales y citarse con Italia por el pase al Mundial 2026.