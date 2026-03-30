Congo vs Jamaica: Pronóstico y posibles alineaciones del repechaje para el Mundial 2026

Congo vs Jamaica se enfrentan en la final del repechaje para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo africano 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.
Congo vs Jamaica: Pronóstico del repechaje para el Mundial 2026
El pronóstico del partido Congo vs Jamaica es 1-2 a favor de los africanos.
- Pronóstico: Congo 2-1 Jamaica
Congo vs Jamaica: Posibles alineaciones del partido amistoso en Guadalajara
Estas son las posibles alineaciones del Congo vs Jamaica, final del repechaje para el Mundial 2026.
Congo
- Portero: Lionel Mpasi
- Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Samuel Moutoussamy, Chancel Mbemba y Joris Kayembe
- Mediocampistas: Mechak Elia, Ngal’ayel Mukau y Théo Bongonda
- Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones
Jamaica
- Portero: Andre Blake
- Defensores: Ethan Pinnock, Damion Lowe, Mason Holgate, Amari’i Bell y Joel Latibeaudiere
- Mediocampistas: Bobby De Cordova-Reid, Kasey Palmer y Tyrese Halll
- Delanteros: Ephron Mason-Clark y Demarai Gray
Congo vs Jamaica: A qué hora y dónde ver el repechaje del Mundial 2026
Congo vs Jamaica se enfrentan en el Estadio Akron de Guadalajara en la final de su repechaje para el Mundial 2026. Transmiten TUDN y ViX.
- Partido: Congo vs Jamaica
- Fase: Final repechaje Mundial 2026
- Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron de Guadalajara
- Transmisión: TUDN y VIX
¿Cómo llegaron Congo vs Jamaica a la final del repechaje del Mundial 2026?
Congo supo mantener siempre el rumbo al Mundial 2026 y su recompensa es la final del repechaje ante Jamaica.
- Congo busca jugar su primera Copa Mundial desde 1974.
- Terminó segundo en su grupo por detrás de Senegal, para luego eliminar de forma a Camerún y Nigeria en los play-offs africanos.
- Viene tras una sólida victoria por 2-0 en un amistoso frente a Bermudas.
Jamaica desperdició la oportunidad de alcanzar su primera cita mundialista desde Francia 1998 en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf.
- Llega a este partido tras vencer 1-0 a Nueva Caledonia en las semifinales del repechaje para el Mundial 2026.