Congo vs Jamaica: Pronóstico y posibles alineaciones del repechaje para el Mundial 2026

Congo vs Jamaica se enfrentan en la final del repechaje para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo africano 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.

Congo vs Jamaica: Pronóstico del repechaje para el Mundial 2026

El pronóstico del partido Congo vs Jamaica es 1-2 a favor de los africanos.

Pronóstico: Congo 2-1 Jamaica

Congo vs Jamaica jugarán el repechaje para el Mundial 2026 (mexsport / Carlos Zepeda)

Congo vs Jamaica: Posibles alineaciones del partido amistoso en Guadalajara

Estas son las posibles alineaciones del Congo vs Jamaica, final del repechaje para el Mundial 2026.

Congo

Portero: Lionel Mpasi

Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Samuel Moutoussamy, Chancel Mbemba y Joris Kayembe

Mediocampistas: Mechak Elia, Ngal’ayel Mukau y Théo Bongonda

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones

Jamaica

Portero: Andre Blake

Defensores: Ethan Pinnock, Damion Lowe, Mason Holgate, Amari’i Bell y Joel Latibeaudiere

Mediocampistas: Bobby De Cordova-Reid, Kasey Palmer y Tyrese Halll

Delanteros: Ephron Mason-Clark y Demarai Gray

Congo vs Jamaica: A qué hora y dónde ver el repechaje del Mundial 2026

Congo vs Jamaica se enfrentan en el Estadio Akron de Guadalajara en la final de su repechaje para el Mundial 2026. Transmiten TUDN y ViX.

Partido: Congo vs Jamaica

Fase: Final repechaje Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron de Guadalajara

Transmisión: TUDN y VIX

¿Cómo llegaron Congo vs Jamaica a la final del repechaje del Mundial 2026?

Congo supo mantener siempre el rumbo al Mundial 2026 y su recompensa es la final del repechaje ante Jamaica.

Congo busca jugar su primera Copa Mundial desde 1974.

Terminó segundo en su grupo por detrás de Senegal, para luego eliminar de forma a Camerún y Nigeria en los play-offs africanos.

Viene tras una sólida victoria por 2-0 en un amistoso frente a Bermudas.

Jamaica desperdició la oportunidad de alcanzar su primera cita mundialista desde Francia 1998 en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf.