Los jugadores de la selección de Corea del Sur fueron recibidos entre abucheos y muestras de descontento por parte de su afición tras arribar a su país luego de su eliminación del Mundial 2026.

Después de no conseguir el pase a los dieciseisavos de final, el combinado asiático regresó a casa, donde cientos de aficionados expresaron su molestia por el fracaso del equipo en la Copa del Mundo.

Videos difundidos en redes sociales muestran el tenso recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Incheon, donde los futbolistas fueron abucheados mientras algunos seguidores portaban pancartas que hacían referencia a la “muerte” del fútbol surcoreano.

Con abucheos y pancartas que declaraban la "muerte de su fútbol", la afición recibió a la Selección de Corea en el Aeropuerto de Incheon tras quedar eliminada del Mundial 2026. El DT Hong Myung-bo anunció su renuncia.



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Hong Myung-bo presenta su renuncia tras la eliminación de Corea del Sur

Hong Myung-bo, director técnico de la selección de Corea del Sur, presentó su renuncia un día antes de que el equipo regresara al país, este martes 30 de junio de 2026.

El estratega asumió la responsabilidad por la eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026, donde el conjunto asiático sufrió una derrota 1-0 ante México.

Pese a mantenerse con opciones de clasificación hasta la última jornada del Grupo A, Corea del Sur no logró avanzar y terminó en la tercera posición del sector, mientras que México finalizó como líder del grupo.

¿Por qué Corea del Sur quedó eliminada del Mundial 2026?

Con el nuevo formato del Mundial 2026 implementado por la FIFA, los equipos que finalizaron en el tercer lugar de cada grupo todavía tenían posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, únicamente los ocho mejores terceros lugares obtuvieron su boleto a la siguiente ronda.

Corea del Sur terminó en el décimo puesto de esa clasificación, por lo que quedó fuera de la fase eliminatoria y se despidió del torneo.

La frustración de la afición se hizo evidente tanto en redes sociales como durante la llegada del equipo al Aeropuerto Internacional de Incheon, donde los jugadores y el cuerpo técnico tuvieron que abandonar la terminal bajo un fuerte dispositivo de seguridad para evitar incidentes.