El ex Director Técnico (DT) de Corea del Sur, Hong Myung-bo, ofreció disculpas por la pronta eliminación del equipo en el Mundial 2026, pero no todo terminó ahí.

Chung Mong-gyu, expresidente de la Asociación de Futbol de Corea (KFA por sus siglas en inglés) también pidió disculpas directas al Parlamento de Corea del Sur por el papel del equipo en la Copa del Mundo.

Hong Myung-bo pide disculpas y comparece en el Parlamento ante el papel de Corea del Sur en el Mundial

El ex DT de Corea del Sur renunció el 28 de junio de 2026, un día después de que el equipo fuera eliminado del Mundial 2026 en la fase de grupos.

Hong Myung-bo admitió en ese momento que “no logré entregar los resultados que esperaba la afición”, por lo que admitió su responsabilidad y denunció a su cargo.

Para el 9 de julio, Hong Myung-bo volvió a externar un “mensaje al pueblo” por el papel que tuvo Corea del Sur en el Mundial y que llevó a la afición a decepcionarse y criticar su papel como DT.

En este comunicado asumió su responsabilidad ante la falla con la selección de Corea del Sur, explicando que al ser el DT sabe que es su deber asumir qué sucedió con el equipo y no buscar más responsables.

En ese mismo momento aclaró que su viaje a Los Ángeles en Estados Unidos, no fue para huir a su asistencia al Parlamento, que se llevó a cabo hoy 30 de julio, y en donde aclaró las acusaciones en su contra.

Hong Myung-bo, ex DT de Corea del Sur. (Chung Sung-Jun/AFP / AFP)

Para la Asamblea Hong Myung-bo respondió a las preguntas sobre el desempeño de Corea del Sur y aclaró que el proceso en el que fue determinado DT fue transparente, así como el esclarecimiento de favoritismo entre los jugadores.

“Cuando recibí la oferta, pensé que se habían seguido los procedimientos adecuados. Puede que la gente considere que la reunión cerca de mi casa careció de transparencia, pero nunca busqué ningún trato especial ni beneficio personal”. Hong Myung-bo, exDT de Corea del Sur.

Aunque en esta ocasión Hong Myung-bo no se disculpó en el Parlamento, volvió a asumir su responsabilidad sobre el corto tiempo que Corea del Sur tuvo en el Mundial 2026.

Chung Mong-gyu se disculpa en el Parlamento por el desempeño de Corea del Sur en el Mundial

Así como Hong Myung-bo se presentó en el Parlamento de Corea del Sur hoy, Chung Mong-gyu también lo hizo, espacio donde decidió externar disculpas ante el decepcionante papel en el Mundial.

Chung Mong-gyu también renunció a KFA tras 13 años al frente de la Federación, asumiendo el pésimo papel que Corea del Sur tuvo en la Copa del Mundo. Sin embargo, aseguró que hizo “todo lo posible” por el desarrollo del futbol de su país durante el tiempo que estuvo a cargo.

Por otra parte, Chung Mong-gyu también fue cuestionado en el Parlamento por la falta de transparencia que se ha acusado tiene la KFA, así como el favoritismo en los jugadores y seleccionados.

Sin embargo, Chung Mong-gyu argumentó que no tuvo preferencia hacia graduados de la Universidad de Corea explicando que solo 25 seleccionados corresponden a esta escuela.

Ante las declaraciones de Hong Myung-bo y Chung Mong-gyu en el Parlamento, la investigación sobre la KFA continúan, pues esto solo formó parte de la investigación sobre supuestos malos usos en la Federación.