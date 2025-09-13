En plena preparación para el Clásico Nacional, surgieron noticias sobre el futuro del Chicharito Hernández, quien ya planea su salida de Chivas para regresar al futbol de Inglaterra.

El Chicharito podría vivir su último Clásico Nacional este fin de semana cuando Chivas visite al América en la jornada 8 del Apertura 2025 y a su vez, también viviría sus últimos días en el conjunto rojiblanco.

En la cabeza del delantero todavía no pasa el tema del retiro profesional y ya hasta tiene pensado regresar a Inglaterra una vez que concluya contrato con el Rebaño Sagrado.

¿Su último Clásico Nacional? Revelan que Chicharito saldría de Chivas para irse a jugar a Inglaterra

La segunda etapa del Chicharito Hernández con Chivas estaría cerca de concluir, el poco rendimiento del jugador y sus polémicas fuera de la cancha harían que deje al equipo en diciembre de este año.

De acuerdo con Gibran Araige, en la mente del Chicharito todavía no pasa el retirarse de las canchas y es más quiere regresar a Inglaterra donde vivió su mejor etapa para jugar en la EFL Championship, la segunda división de aquel país.

De manera que el Apertura 2025 sería su último torneo en la Liga MX y este fin de semana disputaría su último Clásico Nacional, partido en el que Chivas busca recomponer el camino en el proyecto de Gabriel Milito.

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver el que podría ser el último Clásico Nacional del Chicharito?

Después de cuatro torneos, el Chicharito podría despedirse de Chivas y del futbol mexicano para regresar a Inglaterra, por lo que el Clásico Nacional de mañana podría ser el último que juegue.

El Clásico Nacional se disputará el día de mañana sábado 13 de septiembre a las 9:15pm, tiempo del Centro de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes, casa de América.

Partido: América vs Chivas

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Horario: 9:15pm

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

Este partido será de vital importancia para los dos equipos por un lado al América una victoria le ayuda a mantenerse en la batalla por la cima de la tabla general mientras que para Chivas, un triunfo serviría anímicamente para tratar de salir del fondo de la clasificación y soñar con una liguilla.