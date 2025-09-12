La Jornada 11 de la Liga MX Femenil se encenderá con el Clásico Nacional, América Femenil vs Chivas; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

América Femenil vs Chivas es el primero de dos partidos en la actividad dominical en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil.

América Femenil vs Chivas: Día para ver el Clásico de la Liga MX Femenil

América Femenil vs Chivas se enfrentan en el Clásico Nacional el domingo 14 de septiembre en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil.

América Femenil vs Chivas: Hora para ver el Clásico de la Liga MX Femenil

El partido América Femenil vs Chivas en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil, inicia a las 12 horas, tiempo del centro de México.

América Femenil vs Chivas: Canal para ver el Clásico de la Liga MX Femenil

Las plataformas ViX y TUDN, además del Canal 2 y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil, transmitirá el Clásico Nacional, América Femenil vs Chivas.

Partido: América Femenil vs Chivas

Fase: Jornada 11 de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN, Canal 2 y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega América Femenil al Clásico vs Chivas en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil?

América Femenil se mantiene en el liderato de la Liga MX Femenil, pero empatado con Tigres.

En la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, América Femenil empató 2-2 con San Luis en su cancha, por lo que están la escuadra azulcrema está obligada a vencer a Chivas.

América Femenil suma 25 puntos en la parte alta del torneo, y es favorito para ganar el Cláisico Nacional a Chivas.

¿Cómo va Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Chivas, rival de América Femenil en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil, se mantiene en el octavo lugar del Apertura 2025 con 17 puntos.

En la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, Chivas venció 2-1 a León en calidad de visitante.