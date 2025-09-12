Chivas anunció su convocatoria para el Clásico Nacional contra América y ya reveló si Chicharito Hernández estará presente en el Clásico de Clásicos.

A través de un comunicado, Chivas informó que el equipo aprovechó las dos semanas de pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA de septiembre para afinar todos los detalles de cara al Clásico Nacional.

El Rebaño Sagrado está enfocado en sumar los tres puntos ante su acérrimo rival, por lo que ya reveló si Chicharito Hernández será parte de los 22 futbolistas convocados para el partido contra América.

🔴⚪️ ¡ELLOS SON LOS CONVOCADOS QUE BUSCARÁN LOS 3️⃣ PUNTOS EN #ELCLÁSICODEMÉXICO! ⚪️🔴 https://t.co/l7Qp6wAP75 — CHIVAS (@Chivas) September 12, 2025

“El plantel está más que enfocado en sumar los 3 puntos ante su acérrimo rival y para dicha misión Gabriel Milito convocó a 22 Rojiblancos, que con determinación y valentía saldrán a brindarse al máximo en la cancha”, se lee en el comunicado del Guadalajara.

¿Se pierde el Clásico Nacional? Chivas revela si Chicharito Hernández estará disponible para duelo vs vs América

Chivas enfrentará el Clásico Nacional ante América con varios jugadores que regresan de lesiones, por lo que tras cumplir satisfactoriamente sus procesos de rehabilitación, volverán a la convocatoria del Rebaño Sagrado.

Chivas anunció la lista de convocados para el juego contra América y Chicharito Hernández sí aparece, por lo que el máximo goleador de la Selección Mexicana estará presente en el Clásico Nacional.

Asimismo, indicó que Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Hugo Camberos, Yael Padilla y Santiago Sandoval también estarán presentes en el partido ante América debido que regresaron de su participación con la Selección Mexicana tras la Fecha FIFA.

¿Cuándo se juega el Clásico Nacional entre América y Chivas?

Las Chivas visitarán al América en el Estadio Ciudad de los Deportes con el objetivo de conseguir los tres puntos y evitar otro descalabro en la Liga MX.

El encuentro América vs Chivas se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.