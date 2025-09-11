América tiene la mira puesta en una nueva edición del Clásico Nacional, un partido que, a decir de Israel Reyes, siempre es especial, pero advirtió que ganarle a Chivas no significaría nunca en Coapa salvar una temporada, por lo que le recordó a Guadalajara que un equipo grande no puede aspirar únicamente a ganar un partido.

“Creo que no puedes -no sé si sea la respuesta correcta- pero no creo que puedas salvar un torneo, salvar temporadas que no has hecho muy bien las cosas por ganarle a tu al rival, creo que va por ahí la cosa, creo que siendo un equipo un equipo grande, no aspiras a ganar un partido, o sea, no aspiras a ganar al equipo que mejor está o al rival que siempre has tenido de por vida”, expresó Israel Reyes respecto a las aspiraciones que puedan tener América y Chivas en la previa al Clásico Nacional.

Israel Reyes destacó las metas de América previo al Clásico con Chivas y dejó claro que el objetivo en Coapa es llegar a una nueva final y ganarla porque pensar en que ganarle a su acérrimo rival les salva el semestre no correspondería a la expectativa que tienen por conseguir cosas importantes.

“Si te si te quieres sostener de este tipo de cosas, creo que no estás esperando grandes cosas, creo que así yo tomo las cosas. O sea, nosotros no esperamos ganar un partido en el torneo, nosotros esperamos a llegar a la final y ganar la final, no sirve estar en la liguilla y no ganarla. Creo que por ahí va mi respuesta, espero que haya quedado un poquito claro lo que yo pienso de este lado”, apuntó.

Israel Reyes aseguró que el Clásico Nacional no perdió sabor

De igual forma, Israel Reyes aseguró que el Clásico Nacional no ha perdido sabor y en América lo encaran como el partido más importante de la Liga MX toda vez que no se trata de un duelo normal como podría ser el resto de los que juegan en la fase regular.

“Creo que sí, sigue teniendo un sabor muy muy lindo, obviamente es un Clásico. Creo que es el Clásico más más importante de esta liga. Obviamente nosotros lo tomamos así, se sabe, el club lo toma así, cualquiera que le preguntes, no creo que juegue un partido normal durante todo el torneo más que este, es uno diferente. Entonces, obviamente, vamos por todo, vamos a ganarlo y esto nos generaría mucha más confianza”, comentó Israel Reyes sobre el Clásico Nacional.

Cabe mencionar que Israel Reyes ya tiene una historia importante en los Clásicos contra Chivas toda vez que, con un gol suyo, las Águilas eliminaron al Rebaño en la semifinal de Vuelta del torneo Clausura 2024, donde a la postre se coronarían bicampeones con un penal que él mismo provocó contra Cruz Azul.

Israel Reyes no se confía pese a que América es favorito en el Clásico

Si bien, la posición en la clasificación general podría poner a América como amplio favorito en el Clásico contra Chivas, Israel Reyes hizo a un lado eso y recordó que si los Millonetas han conseguido tantos triunfos en la época reciente es porque nunca han sentido que solamente con la camiseta van a ganar.

“Nunca lo tomamos como (que son favoritos) o nunca te confías. De hecho, si estás como favorito, si estás en las apuestas arriba, nunca te crees que ya con eso ganaste. Creo que siempre lo hemos dicho, de hecho, en partidos que se sabe que somos favoritos, prácticamente como si saliéramos con la playera sabiendo que podemos ganar el partido, no hubiéramos ganado lo que hemos ganado hasta ahora”, sentenció Israel Reyes, jugador de América, antes del Clásico.

Israel Reyes apunta a ser titular el próximo sábado en el Clásico contra Guadalajara como medio de contención, posición en la que André Jardine lo ha colocado este torneo y la cual no desconoce porque la jugó un par de años en Puebla.