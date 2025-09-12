Club América vs Chivas protagonizan el Clásico Nacional en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Chivas llega urgido de un triunfo a la cancha del Club América, equipo que va por la cima del torneo en la Jornada 8 del torneo.

Club América vs Chivas: Pronóstico del Clásico Nacional de la Liga MX

Trece puntos hay de diferencia entre el Club Amériva y Chivas, así que en el Clásico Nacional el equipo azulcrema es favorito para derrotar al Rebaño en la Jornada 8 de la Liga MX.

El pronóstico en el Clásico Nacional es que el Club América ganará 3-1 a las Chivas, para seguir en la pelea por la cima de la Liga MX.

Club América vs Chivas: Posibles alineaciones del Clásico Nacional de la Liga MX

El Club América pondrá esta posible alineación en el Clásico Nacional vs Chivas.

Luis Malagón Kevin Álvarez Sebastián Cáceres Ramón Juárez Cristian Borja Jonathan dos Santos Álvaro Fidalgo Alejandro Zendejas Allan Saint-Maximin Henry Martín Brian Rodríguez

Chivas retará al Club América en el Clásico Nacional, con esta posible alineación.

Tala Rangel Diego Campillo Gilberto Sepúlveda Miguel Tapias Luis Romo Erick Gutiérrez Roberto Alvarado Bryan González Santiago Sandoval Armando González Efraín Álvarez

Club América vs Chivas: Horario y dónde ver el Clásico Nacional de la Jornada 8 de Liga MX

Club América vs Chivas chocan a partir de las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el sábado 13 de septiembre.

Las plataformas ViX, TUDN y el Canal 5 transmitirán el Clásico Nacional, Club América vs Chivas, en la Jornada 8 de la Liga MX.

Partido: Club América vs Chivas

Club América Fase; Jornada 8 del Apertura 2025

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN y el Canal 5

¿Cómo llegan Club América y Chivas al Clásico Nacional de la Jornada 8 de la Liga MX?

El Club América doblegó 2-0 a Pachuca en la Jornada 7 de la Liga MX, para seguir en la pelea por la cima del Apertura 2025.

Con los tres puntos ganados el Club América llegó a 17 unidades en el segundo lugar de la tabla general de la Liga MX.

Chivas está sumido en una crisis de resultados en la Liga MX, certamen en el que ocupa el lugar 16 con apenas 4 puntos.

En la Jornada 7 de la Liga MX, Chivas perdió 1-2 en su cancha con el Cruz Azul, sumando su cuarta derrota en la competencia.