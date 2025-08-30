América estaba listo para recibir a Pachuca este fin de semana en partido correspondiente a la séptima jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero un imprevisto sucedió. La Alcaldía Benito Juárez, donde se ubica el Estadio Ciudad de los Deportes, decidió que el juego se desarrollara a puertas cerradas y ahora, en Coapa analizarían irse a otro estadio fuera de CDMX.

SDP Deportes pudo confirmar que al interior del Club América estudian la posibilidad de salir del estadio donde actualmente se presentan como locales para irse a otro inmueble fuera de la CDMX, esto a causa del conflicto con la Alcaldía Benito Juárez y la molestia que les provocó la toma de una decisión que, desde su perspectiva, fue unilateral.

De momento, no han tomado una determinación sobre como actuarán después de la Fecha FIFA, pero es un hecho que, a la interna de Coapa, toda la directiva se reunirá para evaluar la situación y con base en ello, decidir si permanecen en Ciudad de los Deportes o si se van a alguna sede alterna como puede ser Puebla donde ya han jugado como locales o Querétaro.

Los conflictos del Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes

Es importante resaltar que esta no es la primera vez que el Club América tiene un conflicto con el Estadio Ciudad de los Deportes propiciado por la Alcaldía Benito Juárez. Y es que durante el torneo Apertura 2024, el alcalde Luis Mendoza clausuró el inmueble durante un partido de Cruz Azul, esto por “no cumplir con las normas de protección civil”, lo que provocó que América no pudiera recibir a Pachuca días después y tuvieran que jugar en Puebla.

Mes y medio después de eso, América no pudo jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes contra Monterrey la final de Ida del torneo Apertura 2024 debido a que la Alcaldía Benito Juárez no permite dos eventos en esa misma zona el mismo día y ya había un concierto programado en la Plaza de Toros México.

Ahora, si bien América no tendrá que salir de la Ciudad de México para su juego contra Pachuca, tendrá que hacer de local sin su afición en las gradas por la decisión tomada por el alcalde Luis Mendoza, misma que ratificó mediante un video en sus diferentes plataformas oficiales de redes sociales.

No hay una decisión tomada todavía, pero en América evaluarán seguir o no en el Estadio Ciudad de los Deportes para sus siguientes juegos como local.



El otro estadio donde América podría jugar si sale de la CDMX

Es importante mencionar que, en caso de que América decida salir del Estadio Ciudad de los Deportes para sus siguientes partidos como local, fuera de la CDMX tienen otra alternativa aparte del Estadio Cuauhtémoc de Puebla, inmueble que, como ya se mencionó, han usado con anterioridad.

Según lo reportado por el periodista Agustín Martínez en su cuenta de X, el Estadio Corregidora de Querétaro también figura entre las alternativas que América tiene fuera de la CDMX para irse a jugar como local en caso de que a nivel directivo resuelvan que es lo mejor para los intereses de la institución.

De tal forma, la pausa por la Fecha FIFA será de vital relevancia en Coapa. La decisión que tomen tendrá un impacto en lo deportivo por lo que implicaría tener que viajar cada semana para jugar, pero, por otra parte, no quedaron resueltas las diferencias con la Alcaldía Benito Juárez, desde donde dieron muestra de poca apertura al diálogo institucional.