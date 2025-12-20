Karely Ruiz -de 25 años de edad- regresa al ring para enfrentarse a Marcela Mistral en un evento de exhibición que promete grandes combates de box entre famosos.

Se trata de Ring Royale, siendo la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral -de 36 años de edad- una de las que más esperadas y prometedoras para el día del evento.

¿Cuándo y dónde es la pelea de Karely Ruiz y Marcela Mistral?

Ring Royale es un evento organizado por el influencer Poncho de Nigris -de 49 años de edad- y tendrá lugar el próximo año:

Lugar: Arena Monterrey

Fecha: 15 de marzo de 2026

Hasta el momento, la única pelea confirmada es la de Karely Ruiz y Marcela Mistral.

Karely Ruiz vs Marcela Mistral en Ring Royale (@ringroyalefights)

Cabe destacar que la influencer ya tuvo su debut como boxeadora amateur en Stream Fighters 4 con una pelea ante Karina García, saliendo victoriosa.

Karely Ruiz vs Marcela Mistral: precio y dónde comprar los boletos para la pelea de box

Los boletos para la pelea de Karely Ruiz vs Marcela Mistral salieron a la venta a partir del 19 de diciembre a través de Superboletos a los siguientes precios.

Todos están ajustados a las diferentes zonas de Arena Monterrey: