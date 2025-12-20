Karely Ruiz -de 25 años de edad- regresa al ring para enfrentarse a Marcela Mistral en un evento de exhibición que promete grandes combates de box entre famosos.
Se trata de Ring Royale, siendo la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral -de 36 años de edad- una de las que más esperadas y prometedoras para el día del evento.
¿Cuándo y dónde es la pelea de Karely Ruiz y Marcela Mistral?
Ring Royale es un evento organizado por el influencer Poncho de Nigris -de 49 años de edad- y tendrá lugar el próximo año:
- Lugar: Arena Monterrey
- Fecha: 15 de marzo de 2026
Hasta el momento, la única pelea confirmada es la de Karely Ruiz y Marcela Mistral.
Cabe destacar que la influencer ya tuvo su debut como boxeadora amateur en Stream Fighters 4 con una pelea ante Karina García, saliendo victoriosa.
Karely Ruiz vs Marcela Mistral: precio y dónde comprar los boletos para la pelea de box
Los boletos para la pelea de Karely Ruiz vs Marcela Mistral salieron a la venta a partir del 19 de diciembre a través de Superboletos a los siguientes precios.
Todos están ajustados a las diferentes zonas de Arena Monterrey:
- Balcón: 628 pesos
- Discapacitados: 879 pesos
- Luneta Oro: 879 pesos
- Luneta Platino: 879 pesos
- Preferente Oro: 1,130 pesos
- Preferente Platino: 1,130 pesos
- Super Palco: 1,381 pesos
- Butaca Platino: 1,381 pesos
- Butaca Oro: 1,381 pesos
- Bar & Grill Platiνο: 1,569 pesos
- Bar & Grill Oro: 1,569 pesos
- Barrera Oro: 1,946 pesos
- Banco Azteca: 1,946 pesos
- Plus Ultra: 1,946 pesos
- Megacable: 1,946 pesos
- Barrera Platino - 2,259 pesos
- Mccormick - 2,259 pesos
- Coke Studio - 2,259 pesos
- Osel - 2,259 pesos
- Doritos - 2,259 pesos
- Retractil Oro - 3,263 pesos
- Diamante - 4,746 pesos
- Ring Side -5,600 pesos
- VIP - 6,820 pesos