Karely Ruiz -de 25 años de edad- regresa al ring para enfrentarse a Marcela Mistral en un evento de exhibición que promete grandes combates de box entre famosos.

Se trata de Ring Royale, siendo la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral -de 36 años de edad- una de las que más esperadas y prometedoras para el día del evento.

¿Cuándo y dónde es la pelea de Karely Ruiz y Marcela Mistral?

Ring Royale es un evento organizado por el influencer Poncho de Nigris -de 49 años de edad- y tendrá lugar el próximo año:

  • Lugar: Arena Monterrey
  • Fecha: 15 de marzo de 2026

Hasta el momento, la única pelea confirmada es la de Karely Ruiz y Marcela Mistral.

Karely Ruiz vs Marcela Mistral en Ring Royale (@ringroyalefights)

Cabe destacar que la influencer ya tuvo su debut como boxeadora amateur en Stream Fighters 4 con una pelea ante Karina García, saliendo victoriosa.

Karely Ruiz vs Marcela Mistral: precio y dónde comprar los boletos para la pelea de box

Los boletos para la pelea de Karely Ruiz vs Marcela Mistral salieron a la venta a partir del 19 de diciembre a través de Superboletos a los siguientes precios.

Todos están ajustados a las diferentes zonas de Arena Monterrey:

  • Balcón: 628 pesos
  • Discapacitados: 879 pesos
  • Luneta Oro: 879 pesos
  • Luneta Platino: 879 pesos
  • Preferente Oro: 1,130 pesos
  • Preferente Platino: 1,130 pesos
  • Super Palco: 1,381 pesos
  • Butaca Platino: 1,381 pesos
  • Butaca Oro: 1,381 pesos
  • Bar & Grill Platiνο: 1,569 pesos
  • Bar & Grill Oro: 1,569 pesos
  • Barrera Oro: 1,946 pesos
  • Banco Azteca: 1,946 pesos
  • Plus Ultra: 1,946 pesos
  • Megacable: 1,946 pesos
  • Barrera Platino - 2,259 pesos
  • Mccormick - 2,259 pesos
  • Coke Studio - 2,259 pesos
  • Osel - 2,259 pesos
  • Doritos - 2,259 pesos
  • Retractil Oro - 3,263 pesos
  • Diamante - 4,746 pesos
  • Ring Side -5,600 pesos
  • VIP - 6,820 pesos