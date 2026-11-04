Arsenal derrotará al Slavia Praga en la Jornada 4 de la Champions League, pronóstico para el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026.
Slavia Praga vs Arsenal: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Slavia Praga 1-2 Arsenal es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League. El equipo local se quedaría en 1 punto, mientars que los Gunners llegarían a 10 unidades.
Pronóstico: Slavia Praga 1-2 Arsenal
Slavia Praga vs Arsenal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Slavia Praga vs Arsenal, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
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Slavia Praga vs Arsenal: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?
Slavia Praga
- Portero: Markovič
- Defensas: Vlček, Zima y N’Guessan
- Mediocampistas: Suleiman, Moses, Nowak y Kubiak
- Delanteros: Ayaosi, Provod y Šturm
Arsenal
- Portero: Raya
- Defensas: Timber, Konsa, Gabriel y Calafiori
- Mediocampistas: Bruno Guimarães, Rice y Ødegaard
- Delanteros: Madueke, Saka y Havertz
Hora y canal del partido Slavia Praga vs Arsenal en La Champions League
Slavia Praga vs Arsenal juegan en la Jornada 4 de la Champions League: miércoles 4 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por HBO Max.
- Partido: Slavia Praga vs Arsenal
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Eden Arena
- Transmisión: HBO Max