Arsenal derrotará al Slavia Praga en la Jornada 4 de la Champions League, pronóstico para el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026.

Slavia Praga vs Arsenal: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Slavia Praga 1-2 Arsenal es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League. El equipo local se quedaría en 1 punto, mientars que los Gunners llegarían a 10 unidades.

Pronóstico: Slavia Praga 1-2 Arsenal

Slavia Praga vs Arsenal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Slavia Praga vs Arsenal, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Slavia Praga

  • Portero: Markovič
  • Defensas: Vlček, Zima y N’Guessan
  • Mediocampistas: Suleiman, Moses, Nowak y Kubiak
  • Delanteros: Ayaosi, Provod y Šturm
Arsenal golea al Lille en la Jornada 2 de la Champions League.
Arsenal ha tenido un buen inicio en la Champions League (Kirsty Wigglesworth / AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Arsenal

  • Portero: Raya
  • Defensas: Timber, Konsa, Gabriel y Calafiori
  • Mediocampistas: Bruno Guimarães, Rice y Ødegaard
  • Delanteros: Madueke, Saka y Havertz

Hora y canal del partido Slavia Praga vs Arsenal en La Champions League

Slavia Praga vs Arsenal juegan en la Jornada 4 de la Champions League: miércoles 4 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por HBO Max.

  • Partido: Slavia Praga vs Arsenal
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
  • Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Eden Arena
  • Transmisión: HBO Max