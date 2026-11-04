Arsenal derrotará al Slavia Praga en la Jornada 4 de la Champions League, pronóstico para el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026.

Slavia Praga vs Arsenal: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Slavia Praga 1-2 Arsenal es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League. El equipo local se quedaría en 1 punto, mientars que los Gunners llegarían a 10 unidades.

Pronóstico: Slavia Praga 1-2 Arsenal

Slavia Praga vs Arsenal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Slavia Praga vs Arsenal, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Slavia Praga

Portero: Markovič

Defensas: Vlček, Zima y N’Guessan

Mediocampistas: Suleiman, Moses, Nowak y Kubiak

Delanteros: Ayaosi, Provod y Šturm

Arsenal ha tenido un buen inicio en la Champions League (Kirsty Wigglesworth / AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Arsenal

Portero: Raya

Defensas: Timber, Konsa, Gabriel y Calafiori

Mediocampistas: Bruno Guimarães, Rice y Ødegaard

Delanteros: Madueke, Saka y Havertz

Hora y canal del partido Slavia Praga vs Arsenal en La Champions League

Slavia Praga vs Arsenal juegan en la Jornada 4 de la Champions League: miércoles 4 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por HBO Max.