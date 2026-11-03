Slavia Praga vs Arsenal chocan en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max.

Partido: Slavia Praga vs Arsenal

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Eden Arena

Transmisión: HBO Max

Arsenal tiene una complicada visita en la Jornada 4 (Gregorio Borgia / AP Photo/Gregorio Borgia)

Slavia Praga vs Arsenal: Día y hora del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el miércoles 4 de noviembre de 2026 que se disputará el Slavia Praga vs Arsenal en la Jornada 4 de la Champions League.

A partir de las 14 horas inicia el partido Slavia Praga vs Arsenal, duelo al que el equipo local llega con 1 punto; mientras que los ingleses van invictos con 7 unidades.

Slavia Praga vs Arsenal: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido Slavia Praga vs Arsenal podrá verse a través de HBO Max, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.