Slavia Praga vs Arsenal chocan en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max.
- Partido: Slavia Praga vs Arsenal
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Eden Arena
- Transmisión: HBO Max
Slavia Praga vs Arsenal: Día y hora del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Será el miércoles 4 de noviembre de 2026 que se disputará el Slavia Praga vs Arsenal en la Jornada 4 de la Champions League.
A partir de las 14 horas inicia el partido Slavia Praga vs Arsenal, duelo al que el equipo local llega con 1 punto; mientras que los ingleses van invictos con 7 unidades.
Slavia Praga vs Arsenal: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?
El partido Slavia Praga vs Arsenal podrá verse a través de HBO Max, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Slavia Praga vs Arsenal
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Eden Arena
- Transmisión: HBO Max