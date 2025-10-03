El Mundial 2026 todavía no arranca y ya tiene un escenario paralelo que genera polémica entre los aficionados al futbol: la reventa de boletos.

Reportes señalan que algunos revendedores han colocado precios que llegan a cifras impensadas, con entradas para la gran final del Mundial 2026 que alcanzan el millón de pesos.

Con tres países sede, el interés global es mucho mayor, lo que abre la puerta a que los precios no tengan límites en manos de intermediarios.

Hasta 1 millón de pesos por una entrada a la gran final del Mundial 2026

Los precios para ver la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium han sorprendido a los fans del futbol por sus altas cifras.

En portales de reventa, los boletos aparecen desde los 150 mil pesos y llegan al millón de pesos, lo que equivale a más de 50 mil dólares, casi equivalente a un millón de pesos, por un solo asiento para el último partido del Mundial 2026.

El estadio de Nueva Jersey, con capacidad para 82 mil 500 espectadores, será el escenario de la cita más codiciada que está programada para el 19 de julio de 2026.

La magnitud del evento y el interés internacional han impulsado que los precios en la reventa se disparen, muy por encima de lo que marcan las fases de venta oficiales.

Por su parte, la FIFA ya ha puesto en marcha la segunda fase de venta de boletos, en la que los aficionados podrán adquirir sus pases de manera segura y sin tener que lidiar con la reventa.

Precios de boletos en reventa para la final del Mundial 2026 (Captura de pantalla)

FIFA revela precios para la gran final del Mundial 2026

La FIFA ha revelado los precios de los boletos para la gran final del Mundial 2026, lo que deja en evidencia la diferencia entre los costos oficiales y la reventa.

Divididos en cuatro categorías, la FIFA ha revelado que los precios para la final del Mundial 2026 van desde los 37 mil hasta los 125 mil pesos mexicanos.

Estos precios posicionan a las entradas como las más caras en la historia de las Copas del Mundo y los aficionados tendrán que desembolsar grandes cantidades para presenciar los juegos.