México vs Sudáfrica es un partido imperdible al ser el primer juego del Mundial 2026, pero está lejos de ser uno de los más atractivos en la fase de grupos, los cuales protagonizarán potencias como Brasil, Alemania, Portugal y España.

Tras el sorteo del Mundial 2026 se conocieron algunos de los partidos imperdibles entre potencias, que se jugarán en la fase de grupos del torneo.

Estos son los partidos imperdibles entre potencias del Mundial 2026:

Brasil vs Marruecos | 13 de junio | Nueva Jersey

Inglaterra vs Croacia |17 de junio | Dallas

Alemania vs Ecuador | 20 de junio | Kansas City

España vs Uruguay | 26 de junio | Guadalajara

Francia vs Noruega | 26 de junio | Boston

Colombia vs Portugal | 27 de junio | Miami

El debut del pentacampeón Brasil ante la sorpresiva Marruecos

Brasil vs Marruecos marcará el debut en el Mundial 2026 de la potencia de Sudamérica el 13 de junio en Nueva Jersey. La selección pentacampeona no puede confiarse de más ante la sorpresiva Marruecos.

Neymar con Brasil (Marcio Machado / Marcio Machado)

Inglaterra vs Croacia, dos viejos conocidos en el Mundial

El 17 de junio, Inglaterra vs Croacia chocarán en la reedición de las semifinales del Mundial 2018; una prueba importante para ambas selecciones.

Inglaterra fue la primera selección europea en clasificar al Mundial 2026 (Roman Koksarov / AP)

Alemania ante el peligroso Ecuador en el Mundial 2026

Alemania vs Ecuador se citan el 20 de junio en Kansas City. La renovada selección alemana enfrenta en el Mundial 2026 el poder físico de Ecuador, la escuadra de mayor ascenso en Sudamérica.

La selección de Alemania es potencia mundial (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

España vs Uruguay, duelo de campeones del mundo

España vs Uruguay será un partido en la fase de grupos del Mundial 2026 que se jugará el 26 de junio en el Estadio Guadalajara. Se trata de un clásico duelo de estilos entre la técnica europea y la garra sudamericana de la Celeste.

Lamine Yamal con la Selección de España (Joan Monfort / AP)

Francia vs Noruega, duelo de colosos en el Mundial 2026

Kylian Mbappé vs Erling Haaland se medirán el 26 de junio en Boston. Un duelo directo en el Mundial 2025 entre las estrellas de Francia y Noruega.

Kylian Mbappé, estrella de Francia (Richard Callis / Richard Callis)

Colombia vs Portugal en el cierre de la fase de grupos

Es posible que cuando Colombia se enfrente a Portugal de Cristiano Ronaldo, ambas selecciones ya estén clasificadas a la siguiente ronda del Mundial 2026, pero aún así, el partido es imperdible. Juegan el 27 de junio en Miami.