Gilberto Mora fue una promesa efímera en el futbol mexicano, para transformarse en una brutal realidad, tras redondear un brillante 2025 con la Selección Mexicana y su equipo, Xolos de Tijuana.

Con apenas 17 años cumplidos, Gilberto Mora no detiene su crecimiento físico y futbolístico, en una brillante realidad que llena de esperanza a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Gilberto Mora, la promesa convertida en realidad

Ganar la Copa Oro suele ser una costumbre para México, pero en los festejos por el trofeo conseguido en la edición 2025, una sonrisa delató algo especial, la transformación en una realidad de la promesa llamada Gilberto Mora.

Meses antes, Gilberto Mora aún jugaba en la Sub-19 de Xolos de Tijuana, de donde lo rescató Juan Carlos Osorio, un tipo visionario que le dejó listo el paquete al DT siguiente, Sebastián Abreu.

Gilberto Mora debutó a finales del año 2024, pero soprendió con su talento en el 2025, cuando deslmbró apareciendo en 15 partidos durante el Clausura 2025.

Estos son los números de Gilberto Mora con Tijuana en el 2025:

Juegos: 14

Goles: 5

Minutos jugados: 1064

Asistencias: 1

Tarjetas amarillas: 1

El brillante 2025 de Giberto Mora

Con la conquista de la Copa 0ro 2025, Gilberto Mora se convirtió en el campeón más joven de una final internacional de selecciones.

Con 16 años y 265 días al momento de la Final de Copa Oro, Gilberto Mora es el futbolista más joven en coronarse campeón en una final internacional de selecciones.

Contra Arabia Saudita en la fase de grupos de la Copa Oro Gilberto Mora disputó 73 minutos, siendo el jugador más joven en vestir la camiseta de la Selección Mexicana en partidos y torneos oficiales.

En la Semifinal contra Honduras, Gilberto Mora fue titular y jugó 77 minutos, convirtiéndose en el arquitecto del único gol del partido.

En la Final contra Estados Unidos, Gilberto Mora volvió a iniciar como titular, disputando 75 minutos.

Nacido en Chiapas y formado en Tijuana, Gilberto Mora se unió a la Selección Mexicana de Javier Aguirre para los amistosos en Sudamérica.

Debutó contra el Inter de Porto Alegre, en un ambiente exigente y hostil, por lo que Javier Aguirre, DT del Tri, lo definió como un “jugador con talento puro”.

Gilberto Mora brilla en el Mundial Sub-20

Aunque no pudo ganar con la Selección Mexicana el Mundial Sub-20, la calidad de Gilberto Mora impactó al futbol internacional.

Gilberto Mora fue el primer mexicano en anotar un doblete en un Mundial Sub-20 con solo 16 años.

Estos son los números de Gilberto Mora con Tijuana en el 2025:

Juegos: 11

Goles: 5

Minutos jugados: 818

Asistencias: 1

Gilberto Mora, el mejor goleador de su categoría en el 2025

Debido a los nueve goles que Gilberto Mora marcó con Xolos de Tijuana y a los tres tantos que anotó con la Selección Mexicana, terminará el 2025 siendo el futbolista Sub-17 con más anotaciones en todo el mundo.

Estos son los récords que tiene al momento Gilberto Mora como jugador: