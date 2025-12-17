Los derechos de TV en la Liga MX han sufrido movimientos y de cara al Clausura 2026, te contamos cómo quedaron repartidos para que no te pierdas ninguno de los partidos de tu equipo.

Las televisoras tradicionales se mantienen vigentes con los derechos de transmisión que tuvieron en el Apertura 2025, pero la aparición de FOX impactará el próximo torneo al quedarse con varios equipos.

Así quedaron repartidos los derechos de TV para el Clausura 2026

Televisa, con las señales de TV abierta en Canal 2 y Canal 5, además de TUDN y ViX, se mantiene fuerte con los derechos de TV de equipos populares como América, Cruz Azul y Pumas, pero no será la única opción para ver el Clausura 2026.

Aparece en el panorama de transmisiones el canal FOX, una nueva opción que tendrá los derechos de TV de 9 equipos de la Liga MX, aunque no emiitirá todos los partidos de manera exclusiva

Estos son los derechos de TV que adquirió FOX para el Clausura 2026:

FC Juárez León Mazatlán Pachuca Puebla Querétaro Tigres Xolos Toluca

Televisa mantiene los derechos de los equipos populares para el Clausura 2026

Salvo los derechos de Chivas, Televisa mantendrá los derechos de TV de equipos populares de la Liga MX en el Clausura 2026.

Así quedarán los derechos de TV en poder de Televisa para el Clausura 2026:

América Cruz Azul Pumas Toluca Atlas Rayados Santos Laguna

TV Azteca sostiene a Tigres como su mejor carta en derechos de TV

Los derechos de TV del subcampeón Tigres continúan con TV Azteca, aunque no de manera exclusiva, ya que FOX también transmitirá los partidos de los Incomparables.

Derechos de TV que tendrá TV Azteca en el Clausura 2025 de la Liga MX.

Tigres FC Juárez Mazatlán Necaxa Puebla

Chivas sigue en exclusiva con Amazon Prime Video

Amazon Prime Video continuará en exclusiva con los derechos de TV de Chivas en el Clausura 2026, una apuesta importante al tratarse del equipo más popular de la Liga MX.

Chivas

En tanto, ESPN no suelta los derechos de TV del Atlético de San Luis, al que transmite desde hace varios años.