El Mundial 2026 cada vez está más cerca y una de las preguntas más sonadas entre los aficionados al futbol es qué televisora transmitirá los partidos, pues resulta que TV Azteca aún tiene los derechos televisivos y todo podría quedar en manos de TUDN.

El Mundial 2026 es el evento más esperado no solo para los fanáticos del balompié, también para las empresas televisivas, pues el impacto mediático es inmediato. En este contexto, TUDN ya se aseguró los derechos de transmisión yTV Azteca debe negociar con ellos para poder tener la cobertura de algunos partidos.

Sin embargo, a sólo siete meses de que la redonda ruede en los mejores estadios de México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial 2026, TV Azteca aún no cuenta con los derechos de transmisión y no se les ve intención alguna de negociar con los de Chapultepec.

¿TV Azteca se quedará sin Mundial 2026?

De acuerdo a información del comunicador Miguel Ángel Arizpe en su columna para Medio Tiempo, TUDN le ofreció a TV Azteca tres paquetes para pasar algunos partidos del Mundial 2026.

La fuente indicó que TUDN le vendió un paquete de 32 juegos del Mundial 2026 a TV Azteca, pero estos lo rechazaron. Después, les enviaron una propuesta de 24 y una más de 12, pero ya no existió respuesta.

Lo cierto es que TV Azteca deberá desembolsar una millonada para transmitir los partidos de la Copa del Mundo 2026. Hasta el momento no han dado respuesta para hacerlo y todo indica que nos quedaremos sin las ocurrencias de Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos.

¿Cómo será la transmisión de partidos del Mundial 2026 para México?

Si todo se mantiene como hasta ahora, TUDN tendrá la exclusividad del Mundial 2026 y de acuerdo a la fuente mencionada, 32 partidos serán transmitidos por televisión abierta, mientras que los 72 restantes serán en exclusiva por ViX +.

En TUDN la gran apuesta es el Mundial 2026, se dice que sacarán la casa por la ventana y hasta se espera el regreso estelar de Vanessa Huppenkothen y otros talentos del periodismo deportivo.

En cuanto a la exclusividad, TUDN ya se la aplicó a TV Azteca en la pasada Copa Oro, pues de la transmisión de los partidos para territorio mexicano estuvo a cargo el equipo de Televisa Deportes.