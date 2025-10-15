Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó con quitar partidos del Mundial 2026 a Boston; te contamos si México tendría más partidos por esta decisión.

Foxborough, Massachusetts, ubicado a unos 48 kilómetros de Boston, será anfitrión de siete partidos del Mundial 2026, los cuales estarían en riesgo ante la postura mostrada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Por qué le quitarían partidos del Mundial 2026 a Boston?

Hay que recordar que Estados Unidos coorganiza con México y Canadá, el Mundial 2026, y ante la cercanía del evento, cuando a Donald Trump le cuestionaron sobre la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, la llamó “de la izquierda radical”.

Tras esa declaración, Donald Trump esbozó su idea acerca de los partidos que tendrá Boston en el Mundial 2026. “Podríamos quitárselos. Amo a la gente de Boston y sé que los partidos están agotados. Pero su alcaldesa no es buena”.

Un plan que empieza a justificar sugiriendo que “están tomando partes de Boston y podríamos recuperarlos en unos dos segundos”.

El despacho de la alcaldesa de Boston no ha respondido aún algo acerca del mensaje de Donald Trump, que amenaza los partidos del Mundial 2026 en esa ciudad.

Donald Trump ha amagado antes con quitarle partidos a ciudades de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados, ya ha mencionado antes que podría declarar ciudades no seguras para el Mundial 2026, aunque los lugares anfitriones del torneo no dependen de su decisión.

“Es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones”, dijo el vicepresidente del organismo de futbol, Victor Montagliani.

¿México tendría más partidos del Mundial 2026 si le quitan juegos a otras ciudades?

Las once ciudades de Estados Unidos, más tres en México y dos en Canadá, anfitrionas del Mundial 2026 tienen contratos con la FIFA, que enfrentaría problemas logísticos y legales si le quitan partidos a una ciudad.

Así que México no tendría por ahora más partidos del Mundial 2026 programados en su territorio.

No obstante, Donald Trump no se rendirá en su intento: “Si alguien está haciendo un mal trabajo, y si siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, y le diría: ‘Vamos a movernos a otro lugar’ y ellos lo harían”, sentenció.