En los últimos días ha trascendido que rumor de que Vanessa Huppenkothen, comunicadora deportiva mexicana de 41 años de edad, podría salir de ESPN para volver a TUDN, donde trabajó durante mucho tiempo.

Sin embargo, Vanessa Huppenkothen no sería el único talento que podría salir de ESPN para volver a TUDN, sino que además otro reconocido periodista del Líder Mundial en Deportes volvería a Televisa.

Esto debido a que, de cara al Mundial 2026, Televisa quiere imponerse a la competencia en el rating y es por ello que quieren sumar más integrantes al equipo encabezado por Andrés Vaca, David Faitelson y Ricardo La Volpe.

Otro talento de ESPN se iría a TUDN de cara al Mundial 2026 además de Vanessa Huppenkothen

A través de su cuenta oficial de X, Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández, sorprendió a todos y se pronunció sobre los rumores que colocan a Vanessa Huppenkothen fuera de ESPN y de regreso en TUDN.

Además de dar por hecho que Vanessa Huppenkothen volverá a TUDN para la Copa del Mundo 2026, Juan Pablo Rodríguez reveló que Mauricio Ymay también podría salir de ESPN para regresar a Televisa.

Mauricio Ymay, periodista de ESPN. (Eduardo Serratos / MEXPSORT)

En caso de que se concrete la salida de Mauricio Ymay del Líder Mundial en Deportes, sería un duro golpe para el medio, pues es él quien cubre el día a día de la Selección Mexicana para la empresa.

Álvaro Morales seguiría en ESPN a pesar de los rumores que lo colocan en FOX

Además de revelar que el regreso de Vanessa Huppenkothen a TUDN es inminente y que Mauricio Ymay podría seguir sus pasos, Juan Pablo Fernández, también se pronunció sobre los rumores de Álvaro Morales.

Y es que, en días recientes circuló la versión de que Álvaro Morales saldría de ESPN debido a que hizo algo que molestó a Pedro Pascal en la gira de promoción de su película de “Los 4 Fantásticos”.

Sin embargo, el hijo de José Ramón Fernández asegura que, aunque el contrato del comunicador con ESPN vence a principios del 2026, lo más probable es que lo renueven y siga en el medio.