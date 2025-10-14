A tan solo ocho meses del Mundial 2026 la euforia en redes sociales se ha hecho presente y más con las recientes filtraciones de lo que supuestamente sería el uniforme de portero de México mismo que rendiría homenaje a Jorge Campos.

Pensar en Jorge Campos es pensar en uniformes llamativos, con colores poco usuales y diseños extravagantes, algo que hoy en día rompe con las tendencias de uniformes y de moda pero tal parece que para el Mundial 2026 estaría de vuelta.

Y es que en medio de la euforia que provoca un Mundial y con la inmediatez de las redes sociales se ha dado a conocer lo que sería el uniforme para porteros de la Selección Mexicana, con un color y diseño pocas veces visto.

¡Como Jorge Campos! Filtran uniforme de portero de México para el Mundial 2026 y sería un homenaje a El Brody

Desde hace algunos meses se han filtrado lo que serían los uniformes de México para el Mundial 2026 pero fue hasta este lunes 13 de octubre que en redes comenzó a circular la indumentaria para portero inspirada al parecer en Jorge Campos.

El sitio Opaleak, experto en jerseys de selecciones nacionales y clubes, filtró el que sería el uniforme de portero de México para el Mundial 2026, de acuerdo con dichas filtraciones éste sería en color rosa mexicano.

Además de que por si solo el color del uniforme ya resalta, el diseño también llama bastante la atención, como en su momento lo hacían los de Jorge Campos, ya que en la parte baja de la camiseta tiene una serie de patrones de grecas en tonos morados y unos cuadrados amarillos con naranja que continúan a lo largo del short, creando una combinación muy arriesgada.

💥 Mexico x adidas 💥



🇲🇽 New 2026 World Cup Goalkeeper Kit! pic.twitter.com/lgHuqciX0H — Opaleak (@opaleak) October 13, 2025

Fans reaccionan al supuesto uniforme de portero de México para el Mundial 2026

Tan pronto como se compartió el supuesto uniforme de portero de México para el Mundial 2026, los fans comenzaron a dejar su opinión en redes sociales, dividiendo puntos de vista entre la afición del Tricolor.

Aunque algunos fans han aplaudido el riesgo creativo de Adidas, la mayoría de los comentarios en redes sociales apuntan a la burla, la crítica y han rechazado el diseño que la marca estaría pensando presentar para los guardametas mexicanos.

“Parecía que querían lograr un look tipo Jorge Campos pero se dieron por vencidos a mitad de camino”, “Ya sé por qué Malagón se dejó hacer los goles de Colombia, no quiere vestir eso” “Igual de culera como el portero que tenemos” fueron algunos de los comentarios que han dejado los fan en redes sociales.