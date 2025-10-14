Francotiradores fueron colocados en el techo del hotel de la selección de Israel en Udine, y la ciudad está en máxima alerta antes del partido eliminatorio rumbo al Mundial 2026, en el que Italia será anfitrión.

Además de los francotiradores, el sonido de helicópteros vigilando la ciudad permea el lugar, horas antes de que el partido entre Italia vs Israel comience en el Stadio Friuli, con miras el Mundial 2026.

Clasifican el partido Italia vs Israel de riesgo máximo

El partido Italia vs Israel, rumbo al Mundial 2026, ha sido clasificado en la categoría de riesgo máximo, aunque existe un acuerdo de alto el fuego que ha pausado dos años de guerra en Gaza.

Una marcha pro-Palestina está programada para comenzar en el centro de la ciudad de Udine, unas horas antes del partido y se espera que atraiga a cerca de 10 mil personas.

Comercios se previenen y bajan las cortinas previo al partido Italia vs Israel

Ante la alerta que provocó la instalación de francotiradores durante el partido Italia vs Israel, que se enfrentan rumbo al Mundial 2026, diversos comercios no abrieron el martes.

A los comercios que sí trabajaron se les impusieron reglas estrictas, como la remoción de cualquier mobiliario exterior u objetos que podrían ser utilizados como armas.

El autobús de la selección de Israel será escoltado al estadio con máxima seguridad y también habrá francotiradores en el techo de la arena, así como una fuerte presencia policial y militar.

Ya saben lo que es tener un Italia vs Israel en Udine

En el 2024, Italia jugó contra Israel en Udine, ciudad que fue elegida debido a la relativa dificultad de llegar a la ciudad en el noreste de Italia, y la facilidad de aislar el estadio.

El área ha sido declarada una zona roja, y solo los aficionados con entradas pueden pasar a través de las altas barreras metálicas.

Más de 9 mil entradas se habían vendido para el partido de clasificación para el Mundial 2026 en el Stadio Friuli, que tiene capacidad para 25 mil personas.

En el 2024 también hubo una protesta pro-Palestina antes del partido, pero solo atrajo a alrededor de mil manifestantes.