Las transmisiones de Christian Martinoli y Luis García en su canal de YouTube “Farsantes con Gloria” han dado mucho de que hablar al grado de que aseguraron que los demandan por utilizar imagenes de TUDN para el partido de la Selección Mexicana en la Copa Oro.

Los comentarios a favor y en contra del trabajo de Christian Martinoli y Luis García fueron inmediatos; algunos aplaudieron el ingenio que utilizaron para atraer una gran cantidad de espectadores durante el juego de la Selección Mexicana, mientras que otros, como David Faitelson, los criticaron por sus formas, pero ¿los demandan?

El periodista Alejandro Gómez compartió información en el programa “3 en la banca” en la que aseguró que no demandan a Christian Martinoli y Luis García porque simplemente saben en TUDN que no es viable porque no hay como comprobar que violaron los derechos de transmisión de la Selección Mexicana.

El dardo de Christian Martinoli a TUDN por sus transmisiones en YouTube

La transmisión del partido de la Selección Mexicana en Copa Oro no fue la única que utilizaron para narrar Christian Martinoli y Luis garcía toda vez que también narraron el juego entre Monterrey e Inter de Milan por el Mundial de Clubes. Ahí, vino un dardo directo a TUDN por todo este suceso.

“Tomé como 14 entre llamadas de abogados y esto, que el jurídico, que nos quieren demandar, que aquellos reyes están bien ardidos, me tomé 24 y estoy como nuevo”, dijo Christian Martinoli para lanzar un dardo a TUDN por medio de la mención de uno de sus patrocinadores.

Antes de eso, el propio Martinoli ya había tirado un mensaje en su cuenta de X en la que advirtió que este tipo de comentarios negativos sobre su trabajo lo alimentan para no dejar de hacerlo.

La increíble cantidad de espectadores en la transmisión de Christian Martinoli y Luis García

Es importante mencionar que uno de los puntos a destacar en la transmisión de Christian Martinoli y Luis García durante el partido de la Selección Mexicana contra República Dominicana fue la cantidad de espectadores que los siguió, misma que, según lo comentado por Alejandro Gómez, alcanzó el millón de usuarios.

Ninguna demanda contra Cristian Martinoli o Luis García estas son las razones #3enlabanca pic.twitter.com/gOhBDAGULE — René Tovar (@Rene_Tovar) June 17, 2025

“No fueron 72 mil, fue casi un millón y ahí sí me dijo ‘eso sí me llama mucho la atención, pero nosotros (TUDN) tuvimos 4 millones de televidentes en nuestra transmisión, pero 4 millones de algo que te costó 9 millones de dólares contra algo que les costó cero y con su ingenio sumó un millón de espectadores”, dijo Alejandro Gómez sobre lo hecho por Christian Martinoli y Luis García en su transmisión.

De momento, no se ha confirmado cual será la siguiente transmisión de Christian Martinoli o Luis García, pero ha generado expectativa el partido de México contra la Costa Rica de Miguel Herrera por los comentarios que puedan surgir sin censura dados los antecedentes entre el narrador y el Piojo.