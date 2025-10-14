Javier Aguirre mantiene abierta la competencia por la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, lo que significa una gran noticia para Memo Ochoa.

Aunque juega en el futbol de Chipre, Memo Ochoa aún es considerado por Javier Aguirre para asistir al Mundial 2026, el cual significaría la sexta Copa del Mundo para el portero mexicano.

Sin embargo, la pelea por el puesto está cada vez más complicada y el veterano arquero tendría que elevar su nivel para poder convencer al técnico mexicano.

Javier Aguirre reconoce que aún no tiene definido su portero para el Mundial 2026

Javier Aguirre admitió que la portería de la Selección Mexicana sigue siendo un tema abierto rumbo al Mundial 2026 y Memo Ochoa podría aprovechar esta circunstancia.

“Salvo el portero, los demás son jugadores de campo, sí hemos probado a seis o siete y todavía no lo tengo claro”, explicó Javier Aguirre previo al partido contra Ecuador.

El entrenador reconoció que, aunque se pueden experimentar distintas variantes en el medio campo o la defensa, la elección del arquero es más delicada y definitiva, ya que solo hay un puesto disponible bajo los tres palos.

Esta declaración llega en medio de las dudas que han dejado tanto Luis Malagón como el Tala Rangel, los porteros que más llamados han sumado en la etapa de Javier Aguirre, y que podría provocar el regreso de Memo Ochoa.

#Zona3Deportes | ¡Dudas en la portería! 🧤🤯🇲🇽



Javier Aguirre confesó que la posición donde más dudas tiene es en la porteria 🥅 ha probado a más de 7 porteros y sigue sin tener claro a quien llevará al Mundial 😳



Malagón, Rangel y Acevedo fueron los elegidos por Aguirre en… pic.twitter.com/xs2QjYkCHA — Zona3Deportes (@Zona3Deportes) October 14, 2025

¿Quiénes son los porteros que han sido considerados por Javier Aguirre?

Javier Aguirre ha explorado diversas opciones para la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, buscando alternativas que ofrezcan seguridad y consistencia.

Entre los más llamados se encuentran Luis Malagón y Tala Rangel, quienes han sumado varias convocatorias durante esta etapa de Javier Aguirre.

Además, el estratega ha revisado otros perfiles experimentados y jóvenes. Memo Ochoa sigue presente como opción, mientras que Carlos Acevedo de Santos y Sebastián Jurado de FC Juárez también figuran en la lista de posibles convocados.

Aguirre ha considerado también a Carlos Moreno de Pachuca y Andrés Sánchez del Atlético de San Luis, buscando un equilibrio entre experiencia y frescura en la portería.