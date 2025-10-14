La Selección de Costa Rica se encuentra en la cuerda floja para clasificar al Mundial 2026, pues los malos resultados no han favorecido al equipo tico, por lo que la prensa de dicho país ya reventó al Piojo Herrera por no ganar los encuentros.

Fue Daniel Jiménez, de TeleTica, quien aseguró que el puesto de seleccionador de Costa Rica le ha quedado grande al DT mexicano, el Piojo Herrera.

“No estamos clasificados a la Copa del Mundo, a la mitad de la fase final de la eliminatoria a la Copa del Mundo, Costa Rica sigue fuera de la Copa del Mundo, no se ha ganado se tienen tres empates, creo que le ha quedado a deber el puesto a Miguel Herrera, le ha quedado grande la Selección de Costa Rica”, declaró el periodista tico.

Prensa de Costa Rica revienta al Piojo Herrera por malos resultados en las clasificatorias al Mundial 2026

El periodista de Costa Rica dijo que el resultado que obtuvo la Selección en su visita a San Pedro Sula fue un milagro a pesar del descontento generalizado de la afición por los resultados que ha obtenido el Piojo Herrera en la fase final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.

“A como estábamos hace unos meses a ahora, sin lugar a duda hay descontento, pero la situación ha cambiado después del empate en San Pedro Sula, que deja como la esperanza de que la situación puede cambiar”, señaló Daniel Jiménez, de la prensa de Costa Rica.

En caso de que ocurra lo impensable y Costa Rica no clasifique al Mundial 2026, el periodista aseguró que se debería discutir el futuro del Piojo Herrera en la selección costarricense.

“Los federativos, son iguales, todos van a creer en su proceso, no está en juego el puesto de Miguel Herrera, se confía en el proceso de Miguel Herrera, a título personal, si no se logra el boleto directo debe haber un cambio de timón, a nivel dirigencial, todos están en el barco de Miguel Herrera”, finalizó.

¿Cómo pinta el panorama para Costa Rica y su clasificación al Mundial 2026?

De momento, la Selección de Costa Rica que dirige el Piojo Herrera se encuentra en la segunda posición del Grupo C de las eliminatorias mundialistas de Concacaf luego de vencer a Nicaragua en el último juego que disputaron.

Sus próximos compromisos son ante Haití y Honduras, por lo que no tendrán que dejar ir más puntos si quieren clasificarse al Mundial 2026.