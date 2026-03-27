La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó un encargo a la selección Mexicana de Fútbol previo a su partido amistoso ante selección de Portugal rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante su conferencia mañanera del viernes 27 de marzo, la mandataria pidió al equipo mexicano ganar el partido que se disputará el sábado 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México, en la capital del país.

“Este fin de semana que es el partido de México-Portugal que por cierto no viene Cristiano Ronaldo (...) tiene que ganar la selección ¿verdad?. Bueno les deseamos mucha suerte siempre, siempre buena vibra a la selección” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum también recordó que para este partido no estará presente Cristiano Ronaldo, considerado la principal figura de la selección portuguesa.

“Siempre buena vibra a la selección de México” dice Sheinbaum

En medio del ambiente previo al torneo mundialista, la presidenta Sheinbaum reiteró sus buenos deseos para la selección mexicana y les envió un mensaje de apoyo antes de enfrentar a Portugal.

Los comentarios de la mandataria se dieron además en respuesta a cuestionamientos sobre las obras en el Estadio Ciudad de México —antes conocido como Estadio Azteca—, donde se han señalado problemas de movilidad peatonal y vehicular en la zona.

Ante estas críticas, Sheinbaum explicó que los trabajos han sido impulsados principalmente por inversión privada y confió en que los problemas de movilidad puedan resolverse con el apoyo de autoridades capitalinas y federales.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no viene a México?

El partido entre México y Portugal se disputará sin la presencia de Cristiano Ronaldo el próximo sábado 28 de marzo en el Estadio de la CDMX, lo que ha generado reacciones entre aficionados y preguntas sobre la ausencia del astro portugués.

De acuerdo con reportes, el delantero portugués no viajará a México debido a una lesión muscular sufrida durante su participación con el Al‑Nassr.

Para evitar agravar la lesión y priorizar su recuperación rumbo al Mundial 2026, el cuerpo técnico del equipo decidió que el futbolista permanezca en reposo.