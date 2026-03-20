Cristiano Ronaldo no jugará ante México en la reapertura del Estadio Banorte, luego de quedar fuera de la convocatoria de Portugal para el partido del 28 de marzo.

La lesión que sufrió recientemente le impedirá a Cristiano Ronaldo ser parte del partido México vs Portugal, con el que el Estadio Banorte volverá a tener actividad futbolística.

Cristiano Ronaldo no jugaría en México por gravedad de su lesión (ESPECIAL)

¿Por qué no jugará Cristiano Ronaldo el partido México vs Portugal?

Cristiano Ronaldo estaba pensado como el gran atractivo de la reapertura del Estadio Banorte, en el partido México vs Portugal, pero una lesión sufrida en la pierna lo dejó fuera de las canchas y del citado juego.

El delantero del Al-Nassr reaparecería después de la fecha FIFA en la que Portugal se medirá a México y Estados Unidos, pues jugar en alguno de esos partidos podría agravar su lesión de cara al Mundial 2026.

Previo a que fuera oficial, la televisora de Portugal RTP, reveló que la selección lusa anunciaría la lista de convocados para el partido amistoso contra México sin Cristiano Ronaldo en ella.

Sin Cristiano Ronaldo, Portugal pierde calidad y dinero de cara al partido ante México

Tras confirmarse la ausencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria de Portugal para el partido ante México, trascendió que la Federación Mexicana de Futbol se ahorrará cerca de 4 millones de pesos.

Dicha cifra corresponde a la cláusula por la presencia de Cristiano Ronaldo en el partido México vs Portugal.

Selección Mexicana, Estadio La Corregidora (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

La convocatoria de Portugal para el partido ante México

Aunque Portugal no contará con su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, su convocatoria está llena de figuras.

Estos serán los jugadores de Portugal que enfrentarán a México el 28 de marzo en el Estadio Banorte:

Diogo Costa José Sá Rui Silva João Cancelo Renato Veiga Diogo Dalot Tomás Araújo Matheus Nunes António Silva Gonçalo Inácio Nuno Mendes Bruno Fernandes Vitinha Samú Costa Rúben Neves João Neves Mateus Fernandes Rodrigo Mora João Félix Rafael Leão Gonçalo Ramos Pedro Neto Francisco Conceiçao Francisco Trincão Ricardo Horta Pedro Gonçalves Gonçalo Guedes

Convocatoria de Portugal para el partido ante México (Especial)

¿Cuándo es el partido México vs Portugal en el Estadio Banorte?

México vs Portugal sin Cristiano Ronaldo, se enfrentan el sábado 28 de marzo de 2026 en la reapertura del Estadio Banorte.