Claudia Sheinbaum elogió el trabajo de Rommel Pacheco como director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), destacando su cercanía con los atletas y su compromiso para impulsar la participación en competencias internacionales.

“Rommel tiene muchas virtudes, pero una de ellas es que no hay imposibles… se mueve, hace, trabaja todo el día, busca que los atletas vayan a competencias… habla con los organizadores… es muy activo, y además, los atletas lo quieren mucho…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Durante la mañanera del 27 de julio de 2026, en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la presidenta de México resaltó que todos los deportistas cuentan con becas.

Por su parte, Rommel Pacheco agradeció las palabras y reafirmó su compromiso de llevar el deporte a más jóvenes.

Rommel Pacheco agradece elogios a su trabajo por parte de Sheinbaum

Rommel Pacheco dijo que agradece profundamente las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre sus virtudes como titular de la Conade y prometió seguir dando resultados.

Dijo que continúa con el compromiso de trabajar todos los días para que el deporte llegue a niños, niñas y jóvenes en todo el país.

“Agradezco profundamente las palabras de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo... asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso de siempre: trabajar todos los días para que el deporte llegue a más niñas, niños, jóvenes y atletas de nuestro país. Seguiremos dando resultados” Rommel Pacheco. Conade

Claudia Sheinbaum destaca buena relación de Rommel Pacheco con deportistas

Claudia Sheinbaum destacó que hay una buena relación de Rommel Pacheco, director de la Conade, con los deportistas.

Incluso, presumió que todos los atletas que están en Juegos Centroamericanos y del Caribe, quienes actualmente compiten en República Dominicana, están becados.

Señaló que ella misma les dijo que se acerquen con ella si por alguna razón no tiene la beca.