Paulo Strehlke conquistó la medalla de oro para México en la prueba de 10 kilómetros varonil de aguas abiertas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con un tiempo oficial de 2:02:34 horas, Paul Strehlke aseguró de forma directa su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

México hizo el 1-3 en los 10 kilómetros de natación de aguas abiertas

México firmó una jornada histórica en la natación de aguas abiertas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al hacer el 1-3 en el podio con Paulo Strehlke y Diego Obele.

El oro de Strehlke es el segundo primer lugar para México en el arranque de la justa deportiva que se celebra en Santo Domingo.

Antes, la dupla de remo ligero femenil conformada por Melissa Márquez y Aylin Ibarra había inaugurado el casillero dorado nacional.

México gana oro y bronce en la natación de aguas abiertas (@CONADE)

Las próximas pruebas de Paulo Strehlke en Santo Domingo 2026

La actividad de Paulo Strehlke en Santo Domingo 2026 no termina con el oro ganado este sábado 25 de julio.

El nadador de Morelos buscará extender su racha triunfal en las siguientes modalidades: