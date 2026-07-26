Paulo Strehlke volvió a brillar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de oro en la prueba de 3 kilómetros.

El nadador mexicano Paulo Strehlke ganó la prueba de 3 kilómetros Sprint de aguas abiertas, logrando su segundo campeonato de la justa regional y consolidándose como una de las grandes figuras de la delegación nacional.

¿Quién completó el podio junto a Paulo Strehlke en Santo Domingo 2026?

Paulo Strehlke cruzó la meta con un tiempo de 6:53.8, suficiente para imponerse en una final de alto nivel y sumar un nuevo oro para México.

El triunfo llega apenas un día después de haberse coronado en la prueba de 10 kilómetros, confirmando su dominio absoluto en las competencias de aguas abiertas.

La medalla de plata fue para el venezolano Diego Vera, quien registró un tiempo de 6:57.3, mientras que el mexicano Diego Obele volvió a subir al podio al quedarse con la presea de bronce gracias a un registro de 7:00.8.

Resultados de la prueba 3K Sprint:

Paulo Strehlke (México) – 6:53.8

Diego Vera (Venezuela) – 6:57.3

Diego Obele (México) – 7:00.8

Paulo Strehlke hace historia al convertirse en doble campeón en Santo Domingo 2026. (Mariano Rios / MEXSPORT)

México hace historia en disciplina de aguas abiertas

Con este resultado, Paulo Strehlke se convierte en doble campeón centrocaribeño en Santo Domingo 2026, una hazaña que confirma su excelente momento deportivo y lo posiciona como uno de los referentes de la natación mexicana.

Además, el nuevo podio de Diego Obele demuestra la fortaleza del equipo mexicano en aguas abiertas, disciplina en la que el país continúa cosechando importantes resultados a nivel regional.