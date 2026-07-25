Melissa Márquez y Aylin Ibarra dieron a México su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar la prueba de doble remo corto ligero en la Presa de Rincón.

La dupla mexicana cruzó la meta con un tiempo de 7:22:51 minutos, superando a Venezuela y Cuba en el podio.

Este triunfo marca un inicio histórico para la delegación mexicana y confirma el gran momento del remo mexicano, que ya suma también un bronce varonil.

Melissa Márquez and Aylin Ibarra confirmaron su gran nivel en el remo (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

El inicio dorado de México en Santo Domingo 2026

El escenario del triunfo de Melissa Márquez y Aylin Ibarra fue la Presa de Rincón ubicada en el municipio de Jima Abajo, en la región del Cibao a 80 km de la capital Santo Domingo.

La dupla mexicana cruzó la meta en la primera posición con registro de 7:22:51 minutos, mientras que Venezuela y Cuba completaron el podio.

Esta victoria marca un inicio histórico para la delegación nacional en la edición número 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Confirman el buen momento del remo mexicano a nivel internacional

El oro ganado por Melissa Márquez y Aylin Ibarra en Santo Domingo 2026, confirma el gran momento del remo mexicano.

La dupla mexicana llegó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tras conquistar el primer lugar en la Holland Beker 2026 en Ámsterdam como parte de su preparación.

Al oro femenino, se sumó un bronce del remo varonil mexicano, aportado por Rafael Mejía y Roberto Ahumada.