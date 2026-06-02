Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, suspendió las actividades en todo el estado ante las intensas lluvias que se pronostican para este 2 de junio.

“La seguridad y la protección de las familias yucatecas son nuestra máxima prioridad. Ante las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas y considerando los pronósticos emitidos por las autoridades meteorológicas, he propuesto… la suspensión total de la labores en todo el estado de Yucatán. Ya fue aprobada por unanimidad” Joaquín Díaz Mena

El gobernador señaló que la seguridad y protección de las familias yucatecas son la máxima prioridad del estado, por lo que decidió que todas las actividades, a excepción de aquellas esenciales.

Asimismo, hizo un exhorto a las empresas privadas para que sus trabajadores puedan permanecer “seguros con sus familias y evitar traslados innecesarios”.

Joaquín Díaz Mena suspende todas las actividades en Yucatán por intensas lluvias

El gobernador Joaquín Díaz Mena compartió que, como medida para tomar las precauciones necesarias para proteger a las familias del estado, se suspenden todas las actividades este martes 2 de junio.

Joaquín Díaz Mena señaló que este 2 de junio se esperan intensas lluvias por lo que se podrían presentar encharcamientos en calles, avenidas y carreteras que dificultarán la movilidad en diversos municipios de Yucatán.

“Esta decisión responde a las condiciones que actualmente enfrentamos en numerosos municipios donde calles, avenidas y carreteras presentan encharcamientos e inundaciones que dificultan la movilidad y representan riesgos para la población” Joaquín Díaz Mena

Ante las condiciones que se presentan en distintos puntos del estado, hemos determinado suspender las actividades económicas este martes como una medida preventiva para reducir riesgos a la población.



Les pedimos mantenerse atentos a la información oficial y seguir las… pic.twitter.com/zujSMR5Fmw — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) June 2, 2026

Sin embargo, las actividades esenciales, como el trabajo en hospitales, se mantendrán operando con normalidad.

Joaquín Díaz Mena pide suspender actividades a empresas privadas

Joaquín Díaz Mena llamó además a las empresas privadas a suspender actividades no esenciales este martes ante las intensas lluvias que se presentaron desde la tarde del 1 de junio.

De acuerdo con el gobernador de Yucatán, es necesario evitar traslados innecesarios para mantener la seguridad de sus trabajadores.

“Hago un respetuoso llamado a las empresarias y empresarios de Yucatán para que apoyemos a las trabajadoras y trabajadores permitiéndoles permanecer seguros con sus familias y evitar traslados innecesarios” Joaquín Díaz Mena

Asimismo, pidió a la ciudadanía mantenerse pendiente de la información compartida por los canales oficiales del gobierno y reportar cualquier emergencia al 911.

Además, llamó a evitar salir de casa si no es necesario este martes 2 de junio y no cruzar bajo ningún motivo calles inundadas.