Shakibecca enfrenta polémica por uso de elementos oficiales del Mundial 2026

Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca, enfrenta polémica tras realizar una presentación en el aeropuerto de la Ciudad de México vinculada al Mundial 2026.

Durante su presentación la imitadora de Shakira utilizó logotipos, música e identidad visual protegidos por la FIFA sin contar con los permisos necesarios, lo que podría derivar en una multa millonaria.

Shakibecca en medio de la polémica por uso de elementos oficiales del Mundial 2026 protegidos por la FIFA

El show de Shakibecca en la Terminal 2 del AICM para recibir a los turistas rumbo al Mundial 2026, desató una fuerte polémica debido al uso de propiedad intelectual protegida.

🤯 SHAKIBECCA usando los logos y música oficial del mundial FIFA 2026‼️😱



La venezolana SHAKIBECCA fue contratada para recibir a los turistas internacionales en la terminal 2 del Aeropuerto de Ciudad de México‼️😳😳



¿Sabrá la FIFA que SHAKIBECCA está usando los logos y música? pic.twitter.com/rockdi4pVo — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 9, 2026

El espectáculo denominado “FanPort” utilizó logotipos oficiales de la FIFA, imágenes registradas del torneo y la música oficial del Mundial 2026 sin contar con las licencias necesarias.

La FIFA mantiene una política de “tolerancia cero” ante posibles violaciones a la propiedad intelectual protegida y tiene registradas 357 marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para este torneo, las cuales incluyen:

Logotipos oficiales

Identidad gráfica del Mundial

Nombre oficial del torneo

Trofeo de la Copa del Mundo

Mascotas oficiales

Lemas y eslóganes

Identidades visuales de las ciudades sede

Material promocional relacionado con la competencia

Aunque fue contratada para recibir turistas, el AICM aclaró que Shakibecca es una proveedora externa y que la carga legal por el contenido de su actuación y sus publicaciones en redes sociales recae enteramente sobre la artista.

Ni Shakibecca ni su equipo de trabajo se han pronunciado sobre si contaban con los permisos o licencias de la FIFA para usar marcas y logos durante el evento “FanPort”.

Estas son las consecuencias que podría enfrentar Shakibecca por uso de elementos oficiales del Mundial 2026 protegidos por la FIFA

Cualquier persona o empresa que busque lucrar o generar tráfico comercial utilizando estos elementos sin una licencia oficial es considerada infractora bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Las multas por el uso indebido o no autorizado de las marcas registradas de la FIFA en México pueden ser extremadamente severas, alcanzando cifras millonarias debido a la estricta protección legal del organismo para el Mundial 2026.

El IMPI ha advertido que las multas pueden llegar hasta las 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos monetarios, esta sanción equivale a cerca de 29 millones de pesos.

Este monto puede aplicarse por cada conducta infractora que la autoridad logre acreditar, lo que podría elevar la deuda total si se detectan múltiples usos no autorizados.

Además de la compensación económica, el IMPI puede imponer medidas como:

Retiro inmediato de la publicidad o del contenido promocional (como los videos en redes sociales).

Aseguramiento de cualquier mercancía relacionada.

Suspensión de campañas comerciales.

Clausura temporal o definitiva de los establecimientos involucrados

La intención es impedir que terceros obtengan beneficios económicos aprovechando la popularidad del Mundial 2026 sin contar con autorización o licencia oficial.