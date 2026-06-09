El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) decomisó más de 65 mil productos pirata en el Centro Histórico de la CDMX durante el operativo “Operación Limpieza”, previo a la inauguración del Mundial 2026.

La mercancía asegurada en Plaza Cristal, con un valor estimado de más de seis millones de pesos, consistía principalmente en ropa, calzado y accesorios deportivos de marcas reconocidas y vinculados a selecciones participantes.

El IMPI confirmó que los artículos serán resguardados mientras se determina su situación legal y que continuarán los operativos de vigilancia.

IMPI decomisa productos pirata en CDMX previo a la inauguración del Mundial 2026 (@IMPI_Mexico / X )

IMPI asegura más de 65 mil artículos pirata en la CDMX previo a la inauguración del Mundial 2026

Las autoridades mexicanas realizaron un operativo masivo denominado “Operación Limpieza” -impulsada por la Secretaría de Economía del Gobierno de México- en el Centro Histórico de la CDMX para combatir la venta de productos ilegales.

Durante esta intervención en la Plaza Cristal -ubicada en la calle Rodríguez Puebla número 19, en el Centro Histórico- el IMPI y diversas fuerzas de seguridad aseguraron un total de 65,934 piezas de mercancía presuntamente apócrifa con un valor superior a los seis millones de pesos.

IMPI decomisa productos pirata en CDMX previo a la inauguración del Mundial 2026 (@IMPI_Mexico / X )

La acción se centró en proteger la propiedad intelectual de marcas reconocidas y de la FIFA, ante la proximidad del Mundial 2026.

La mercancía consistía mayoritariamente en artículos deportivos vinculados a las selecciones participantes en el Mundial 2026.

Entre la mercancía asegurada se encontraban principalmente ropa, calzado y accesorios deportivos vinculados a marcas como:

Adidas Reebok Jordan Umbro New Balance New Era Fila

Esta estrategia busca frenar la distribución de mercancía pirata y ofrecer certeza jurídica a las empresas establecidas legalmente en el país.

IMPI asegura que seguirán los operativos para inhibir la distribución de mercancía pirata

Tras el aseguramiento de las 65,934 piezas de mercancía en la Plaza Cristal, los productos seguirán un proceso administrativo legal definido por las autoridades, por lo que será trasladada y resguardada en las instalaciones del IMPI.

El decomiso actual se realizó bajo la figura de medidas provisionales de aseguramiento mientras se determina la situación legal definitiva de los productos que presuntamente infringen derechos de propiedad intelectual.

El objetivo de mantener esta mercancía bajo custodia es continuar con las investigaciones y acciones legales para inhibir la distribución de productos apócrifos y brindar certeza jurídica a las marcas comerciales involucradas.

La acción formó parte de la estrategia denominada “Operación Limpieza” y derivó de 20 visitas de verificación efectuadas por el IMPI.

En el operativo participaron 70 inspectores del IMPI, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Marina (Semar).

El IMPI confirmó que seguirán los operativos para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de comercialización y así inhibir la distribución de mercancía pirata.