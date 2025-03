Shakibecca, la fan de Shakira que es idéntica a la cantante, fue captada molesta y llorando en el concierto de CDMX.

De acuerdo con videos del momento, Shakibecca no pudo ingresar al concierto de Shakira caracterizada como su personaje.

Pues iba a participar en la pasarela de Shakira -de 48 años de edad- y terminaron negándole el acceso por cómo se veía físicamente.

Pero, ¿quién es Shakibecca? A continuación, te contamos más sobre la fan número 1 de Shakira.

Rebeca Maiellano, mejor conocida por su personaje Shakibecca, se describe como la fan número 1 de Shakira.

Y es que, aprovechando su gran parecido físico, Shakibecca ha crecido su fama en redes sociales con imitaciones hasta de canto y baile.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para Shakibecca, pues algunos internautas reclaman que “ya se creyó de más el papel”.

La también modelo basa todo su contenido en las imitaciones de Shakira, por lo que las críticas no se han hecho esperar.

Shakibecca nació el 19 de abril de 1986 en Venezuela, por lo que en la actualidad tiene 38 años de edad.

No se tiene información sobre la pareja de Shakibecca, la doble de Shakira.

Dada la fecha de nacimiento de Shakibecca, la fan de Shakira es del signo zodiacal de Aries.

No hay información sobre la trayectoria académica de Shakibecca.

Shakibecca saltó a la fama mundial por su gran parecido físico a Shakira, así como a la voz y baile de la cantante colombiana.

Inició su trayectoria a los 12 años de edad, cuando sus amigos notaron que se parecía bastante a Shakira.

Más tarde apareció en el programa de comedia “Parodiando”, transmitido en México, como Shakira y cantó Gitana.

Desde entonces, Shakibecca escaló su popularidad hasta ser modelo e imitadora reconocida de Shakira.

En redes sociales, la influencer comparte videos siendo la doble de la cantante, haciendo oficial incluso su “nombre artístico”.

Shakibecca no la pasó nada bien en el concierto de CDMX de Shakira, al que estaba invitada para desfilar con la cantante.

A través de redes sociales se hizo viral el video de Shakibecca molesta y llorando con gente de seguridad de Shakira.

De acuerdo con versiones, se le prohibió la entrada a la pasarela de Shakira porque iba “disfrazada” de la cantante y eso generaba confusión .

Por lo que le pidieron cambiarse el peinado si quería entrar al concierto de Shakira en CDMX.

A través de Instagram, Shakibecca le dejó claro a sus haters que ella no tuvo la culpa del mal trato que le dio el equipo de seguridad.

Pues, si bien el parecido con Shakira es innegable, ella ni siquiera desfilaría cerca de la cantante y eso lo aceptó.

“Si hubiera caminado agarrada de manos, al lado o detrás inmediatamente de Shakira, hubieran hablado. Yo caminé muy detrás (órdenes de la producción) y me encargué de no verme porque me indicaron que eso traería confusión y desorden por mi parecido. E igual hablan y seguirán hablando.”

Shakibecca