Sevilla vs FC Barcelona se miden en la Jornada 8 de LaLiga; te contamos cuándo y dónde ver el partido del equipo culé.

El FC Barcelona marcha en la cima de LaLiga en un franca batalla con el Real Madrid, así que no pude dejar ir puntos en la Jornada 8 de la competencia.

Sevilla vs FC Barcelona: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 8 de LaLiga?

El domingo 5 de octubre de 2025 continúa la Jornada 8 de LaLiga con cinco partidos, entre ellos el Sevilla vs FC Barcelona.

Sevilla vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Sevilla vs FC Barcelona, en la continuación de la Jornada 8 de LaLiga.

Sevilla vs FC Barcelona chocan a partir de las 8:15 horas, tiempo del centro de México, en uno de los partidos que se jugarán el domingo 5 de octubre.

Partido: Sevilla vs FC Barcelona

Fase; Jornada 8 de LaLiga

Fecha: Domingo 5 de octubre

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Sevilla a la Jornada 8 de LaLiga vs FC Barcelona?

El Sevilla ha tenido un inicio irregular en LaLiga, en la que suma tres victorias, pero el mismo número de derrotas.

En la Jornada 7 de LaLiga, el Sevilla venció 1-0 al Rayo Vallecano, partido que disputó como visitante.

Con 10 puntos, el Sevilla está ubicado en la novena posición de LaLiga, por lo que una victoria ante el FC Barcelona sería muy valiosa.

Así llega el FC Barcelona a la Jornada 8 de LaLiga en la que visitará al Sevilla

El FC Barcelona, rival del Sevilla en la Jornada 8 de LaLiga, no tendrá una visita sencilla el domingo 5 de octubre.

En la Jornada 7 de LaLiga, el FC Barcelona venció 2-1 a la Real Sociedad, para apoderarse del liderato general con 19 puntos.

Dura visita le espera al FC Barcelona en Sevilla, cita a la que llega después de caer en la Jornada 2 de la Champions League con el PSG de Francia.