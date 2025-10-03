Chelsea vs Liverpool se miden en la Jornada 7 de la Premier League; te decimos la hora y canal para ver el partido.

El Liverpool defenderá el liderato de la Premier League en la cancha del Chelsea, el sábado 4 de octubre.

Chelsea vs Liverpool: Hora para ver el partido de la Jornada 7 de la Premier League

A las 10:30 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Chelsea vs Liverpool, en la Jornada 7 de la Premier League, el sábado 4 de octubre.

Chelsea vs Liverpool: Canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Premier League

La plataforma HBO MAX y TNT transmitirán el partido Chelsea vs Liverpool, el sábado 4 de octubre a partir de las 10:30 horas, como parte de la Jornada 7 de la Premier League.

Partido: Chelsea vs Liverpool

Fase: Jornada 7 de la Premier League

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stamford Bridge

Transmisión: HBO MAX y TNT

¿Cómo llega Chelsea a la Jornada 7 de la Premier League?

Chelsea ha tenido un inicio de altibajos en la Premier League, torneo en el que recibirá a Liverpool en la Jornada 7.

En la Jornada 6 de la Premier League, Chelsea sufrió una dolorosa derrota jugando como local, al caer 1-3 con el Brighton.

Con la derrota, el Chelsea se estancó con 8 puntos en el octavo lugar de la competencia inglesa.

Previo a jugar en la Premier League, Chelsea derrotó 1-0 a Benfica en a Jornada 2 de la Champions League.

¿Cómo va Liverpool tras seis jornadas de la temporada de la Premier League?

Liverpool, rival del Chelsea en la Jornada 6 de la Premier League, suma 15 puntos en la cima del torneo, sosteniendo una dura pelea con Arsenal por el liderato.

En la Jornada 6 de la Premier League, Liverpool cayó 1-2 en la cancha del Crystal Palace, por lo que no puede darse el lujo de perder puntos en la visita al Chelsea.

En la Champions League, Liverpool también perdió con el Galatasaray, ligando derrotas con diferencia de tres días.