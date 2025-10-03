La Liga MX termina su Jornada 12 con el Tijuana vs Rayados; te decimos el día, hora y canal para ver el partido.

Rayados se mantiene en la pelea por la cima de la Liga MX, mientras que Tijuana quiere calificar de manera directa a la Liguilla del Apertura 2025.

Tijuana vs Rayados: Día para ver el cierre de la Jornada 12 de la Liga MX

Tijuana vs Rayados se enfrentan el domingo 5 de octubre en la Jornada 12 de la Liga MX.

Tijuana vs Rayados: Hora para ver el cierre de la Jornada 12 de la Liga MX

Tijuana vs Rayados se miden en partido de la Jornada 12 de la Liga MX, a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Tijuana vs Rayados: Canal para ver el cierre de la Jornada 12 de la Liga MX

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Tijuana vs Rayados en la Jornada 12 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025.

Partido: Tijuana vs Rayados

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Tijuana a la Jornada 12 de la Liga MX vs Rayados?

Tijuana, equipo revelación de la Liga MX con el “Loco” Abreu como entrenador, le quitó el invicto a Cruz Azul en la Jornada 11.

Con marcador de 2-0, Tijuana llegó a 19 puntos en el sexto lugar de la tabla general de la Liga MX, por lo que quiere mantenerse en la zona de calificación directa.

¿Cómo llega Rayados a la Jornada 12 de la Liga MX vs Tijuana?

Rayados derrotó 1-0 a Santos en la Jornada 11 de la Liga MX, para seguir en la pelea por el liderato del Apertura 2025.

Con los tres puntos conseguidos en la Jornada 11 de la Liga MX, Rayados llegó a 25 puntos en el segundo lugar del Apertura 2025.

Sin embargo, la visita a la cancha de Tijuana no será sencilla para Rayados, que buscará los tres puntos confiado en la calidad de su plantel.