La Jornada 12 de la Liga MX continúa con el Pumas vs Chivas en la cancha de los felinos; te decimos cuándo y dónde ver el partido.

Chivas recuperó el camino triunfal y buscará confirmarlo contra un presionado Pumas, en la Jornada 12 de la Liga MX.

Pumas vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX?

El domingo 5 de octubre se enfrentan Pumas vs Chivas, como parte de la Jornada 12 de la Liga MX, en el Apertura 2025.

Dos partidos se jugarán el domingo 5 de octubre en la Jornada 12 de la Liga MX, siendo el Pumas vs Chivas el primero en iniciar.

Pumas vs Chivas: ¿Cómo ver el inicio de la Jornada 12 de la Liga MX?

Las señales del Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Pumas vs Chivas, en la Jornada 12 de la Liga MX.

El partido Pumas vs Chivas está programado a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Pumas vs Chivas

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo va Pumas en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 12?

Pumas perdió 1-4 con América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Con 13 puntos, Pumas ocupa el décimo lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente a las Chivas.

Las posibilidades de sumar los tres puntos en la Jornada 12 de la Liga MX son buenas para Pumas, e intentará aprovechar su condición de local para rebasar a las Chivas.

¿Cómo va Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a su partido vs Pumas?

Chivas llegó a 14 puntos en el noveno lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, con lo que está de lleno en la pelea por la calificación.

En la Jornada 11 de la Liga MX, Chivas sumó tres puntos venciendo 2-0 a Puebla, una victoria importante para el Rebaño de Gabriel Milito.