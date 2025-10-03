Isaac del Toro regresa a la bicicleta para enfrentar el Giro dell’Emilia 2025 y la Coppa Agostoni 2025; te decimos cuándo y cómo ver al ciclista mexicano.

Después de terminar en séptimo lugar en el Mundial de Ciclismo de Ruta, Isaac del Toro volverá a la bicicleta en busca de triunfos, en el Giro dell’Emilia 2025 y la Coppa Agostoni 2025.

¿Cuándo ver a Isaac del Toro en el Giro dell’Emilia 2025?

Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates, competirá el sábado 4 en el Giro dell’Emilia 2025.

Isaac del Toro es favorito para ganar el Giro dell’Emilia 2025, con lo que sumaría otra victoria a su gran temporada, además del subcampeonato en el Giro de Italia.

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Giro dell’Emilia 2025??

El Giro dell’Emilia 2025, en el que Isaac del Toro es favorito, se correrá el sábado 4 de octubre, a partir de la 3:30 horas, tiempo del centro de México.

Hasta el momento de realizar esta nota no había transmisión confirmada de la carrera, en la que el ciclista mexicano Isaac del Toro buscará el triunfo.

Evento: Giro dell’Emilia 2025

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Horario: 3:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bolonia

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo es el Giro dell’Emilia 2025 que correrá el mexicano Isaac del Toro?

El Giro dell’Emilia 2025 en que competirá Isaac del Toro, tiene un recorrido de casi 200 kilómetros desde Mirandola, en Módena, hastala meta pactada en Bolonia, todo en territorio de Italia.

El mexicano Isaac del Toro no tendrá una carrera fácil, y entre los principales rivales a vencer está Primoz Roglic, tres veces campeón del Giro dell’Emilia.

¿Cuándo y cómo ver a Isaac del Toro en la Coppa Agostoni 2025?

Después de correr el Giro dell’Emilia 2025, Isaac del Toro competirá en el Grande Trittico Lombardo, una serie de tres clásicas italianas que forman parte del calendario UCI ProSeries y Europe Tour.

El domingo 5 de octubre, Issac del Toro estará en la Coppa Agostoni 2025, con inicio y meta en la localidad de Lissone.

Evento: Coppa Agostoni 2025

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 7:40 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lissone

Transmisión: Claro Sports

Isaac del Toro seguirá en actividad el lunes 6 de octubre, cuando tomará la salida en la histórica Coppa Bernocchi.

Finalmente, Isaac del Toro encarará el martes 7 de octubre los Tres Valles Varesinos, una de las clásicas más prestigiosas de Lombardía.