El Mundial 2026 será histórico por ello nadie quiere perdérselo y en la primera fase para la venta de boletos, millones de personas se inscribieron para participar en el sorteo y México fue uno de los países que más solicitudes mandó.

Este viernes 19 de septiembre finalizó el registro para el sorteo de preventa VISA de boletos y la FIFA ya compartió el reporte total de cuántas solicitudes recibieron para tener la oportunidad de comprar entradas al evento.

Desde el pasado miércoles 10 de septiembre y hasta el día todos los titulares de tarjetas VISA que quisieran tener la oportunidad de comprar boletos para el Mundial se inscribieron al sorteo, alcanzando una cifra total de 4.5 millones de solicitudes.

¡Será una locura! México, segundo país del mundo que más boletos pidió para el Mundial 2026

El furor por el Mundial 2026 ya se hace sentir, la FIFA reportó que durante el periodo de registro para la preventa VISA, más de 4.5 millones de fans de todo el mundo solicitaron su oportunidad de comprar boletos para la primera fase de venta.

De acuerdo con la FIFA, fans de 216 países se inscribieron al sorteo para la venta preferencial de boletos de VISA y los países que registraron mayor número de solicitudes fueron los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

Lo que confirma que el Mundial 2026 será una auténtica fiesta y que a 9 meses de su inicio los residentes de los tres países anfitriones están expectante de lo que será el evento más grande e histórico.

Top 10 de países con más demanda de boletos:

Estados Unidos México Canadá Alemania Inglaterra Brasil Argentina Colombia España Italia

¿Cuándo se darán a conocer los resultados de las inscripciones al sorteo de preventa VISA para boletos del Mundial 2026?

Más de 4.5 millones de fans están a la expectativa de saber el resultado del sorteo de preventa VISA para boletos del Mundial 2026, mismos que se darán a conocer el lunes 29 de septiembre.

Si resultas seleccionado se te asignará un día y una hora para realizar la compra de boletos, dichas asignaciones comenzarán a partir del 1 de octubre, aunque esto no te asegura que puedas comprar boletos para los juegos que quieres porque están sujetos a disponibilidad.

De igual manera la FIFA dio a conocer que la segunda fase de venta de boletos para el Mundial 2026 comenzará del lunes 27 al viernes 31 de octubre con el sorteo de entradas anticipadas.