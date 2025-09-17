¿Cuándo sale Fifa 26? Ya se reveló la hora de lanzamiento para México del nuevo videojuego de EA Sports FC.

Fifa 26 es uno de los videojuegos más esperados del año, y los jugadores ya están contando el tiempo para su lanzamiento en México, el cual ya tiene hora de salida.

¿Cuándo sale el Fifa 26? Te damos los detalles de su hora de salida

EA Sports FC ya reveló la fecha y hora de lanzamiento del nuevo Fifa 26, uno de los juegos que más emocionan a los fans.

Hora de salida del Fifa 26 (EA Sports FC)

Pues el próximo 25 de septiembre, EA Sports FC lanzará de manera oficial el Fifa 26 y el cual estará disponible a partir de las 4:00 pm hora de México.

No obstante, de reservar el Fifa 26, podrás tener un acceso anticipado de hasta 7 días, comenzando el próximo 19 de septiembre.

¿Qué precio tiene el Fifa 26?

El próximo 25 de septiembre estará disponible para todos el Fifa 26, el nuevo juego de EA Sports FC.

El cual puedes pedir de manera anticipada para poder tener un acceso anticipado el próximo 19 de septiembre pero ¿qué precio tiene el nuevo Fifa 26 de EA Sports FC?

El Fifa 26 está en un precio de:

Edición Estándar para Xbox One y Xbox Series X/S - 1399 pesos

Edición Ultimate para Xbox One y Xbox Series X/S - 1999 pesos

Suscripción EA Play - 109 pesos al mes