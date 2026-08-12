Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de su padre, Jorfe Messi, a quien despidió con una emotiva carta.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi murió el domingo 9 de agosto de 2026, y tres días después el futbolista argentino publicó una emotiva carta para decirle adiós.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos” Lionel Messi

La emotiva carta de Lionel Messi para decirle adiós a su padre

En una larga y emotiva carta, Lionel Messi lamentó la muerte de su padre y recordó que Jorge Messi le pedía que jugara el último Mundial “y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”.

“Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar” Lionel Messi

Messi compartió que cada vez que terminaba un partido del mundial 2026 esperaba y extrañaba un mensaje de su padre, quien se recuperaba de una enfermedad.

Esa señal le indicó a Lionel que la situación no era buena, pero motivaba a Messi a llegar lejos en el Mundial para que su padre lo viera jugar.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien” Lionel Messi

Messi está de luto: muere su padre Jorge Messi a los 68 años (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

La incertidumbre de Lionel Messi tras la muerte de su padre

Con el retiro del futbol cada vez más cerca, Lionel Messi admitió en la carta inspirada en su padre Jorge Messi, no saber qué hará sin su progenitor,

Messi externó la incertidumbre que le genera la ausencia de su padre.

“No sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?" Lionel Messi

Messi valoró que la felicidad de su padre era ver bien a su familia, a su mujer, a sus hijos y, sobre todo, verlo jugar a él, así fue desde que el “10″ era pequeño, pues lo llevaba a todos los entrenamientos apenas llegaba de trabajar.

“A los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios. Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada” Lionel Messi

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi (Especial)

Messi promete hacer honor al legado que le dejó su padre

Lionel Messi finalizó la emotiva carta de despedida para su padre, con la promesa de honrar su legado siguiendo su ejemplo en su trato con su familia.