Seattle vs Chivas juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 20:30 horas.

Partido: Seattle vs Chivas

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lumen Field

Transmisión: Apple TV

Seattle vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El miércoles 12 de agosto de 2026 a las 20:30 horas continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Seattle vs Chivas.

Seattle vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El partido Seattle vs Chivas podrá verse a través de Apple TV.

Partido: Seattle vs Chivas

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lumen Field

Transmisión: Apple TV

Chivas ya está eliminado en la Leagues Cup 2026 (Robert Edwards / IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

¿Cómo llegan Seattle y Chivas a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Chivas llega eliminado a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, por lo que el resultado de su partido ante Seattle no tiene relevancia.

Chivas perdió con Dallas en la Jornada 2 para quedarse con un punto, mientras que Seattle con 3 puntos, aún podría clasificar a la siguiente ronda pero requiere de muchas combinaciones de resultados.