Seattle vs Chivas juegan el miércoles 12 de agosto en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 20:30 horas.
- Partido: Seattle vs Chivas
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lumen Field
- Transmisión: Apple TV
Seattle vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
El miércoles 12 de agosto de 2026 a las 20:30 horas continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Seattle vs Chivas.
Seattle vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
El partido Seattle vs Chivas podrá verse a través de Apple TV.
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- Partido: Seattle vs Chivas
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lumen Field
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Seattle y Chivas a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Chivas llega eliminado a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, por lo que el resultado de su partido ante Seattle no tiene relevancia.
Chivas perdió con Dallas en la Jornada 2 para quedarse con un punto, mientras que Seattle con 3 puntos, aún podría clasificar a la siguiente ronda pero requiere de muchas combinaciones de resultados.