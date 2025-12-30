Este martes 30 de diciembre arrancó la Jornada 19 de la Premier League, misma que marca la mitad de temporada en la mejor liga del mundo y también el fin de año, por ello hoy te decimos cómo quedan definidas las posiciones en 2025.

Arsenal | 45 puntos Manchester City | 40 puntos Aston Villa | 39 puntos Liverpool | 32 puntos Chelsea | 30 puntos Manchester United | 30 puntos Sunderland | 28 puntos Everton | 28 puntos Brentford | 26 puntos Newcastle | 26 puntos

La Premier League es de las pocas ligas en el mundo que no paran sus actividades en estas fechas decembrinas y, usualmente el Boxing Day, entretiene a los aficionados que buscan algo que ver en televisión.

Pero este 2025 el Boxing Day coincidió con el fin de semana por lo que este día en la liga inglesa tuvo un toque distinto, pero aún así los fanáticos del futbol no se quedaron sin partido el viernes 26 de diciembre.

Premier League posiciones: Así cerró la mejor liga del mundo en 2025

Este martes fue el último día de actividades en la Premier League para el 2025, siendo el Arsenal vs Aston Villa el último juego que se disputó en este año donde los Gunners golearon 4-1 a los Villanos que llevaban una racha de once victorias consecutivas.

Con este triunfo el Arsenal se adueña de la cima de la tabla general de la mejor liga del mundo y cierra el 2025 con 5 puntos de diferencia del Manchester City que es segundo con 40 puntos pero sin haber disputado su partido de la Jornada 19.

En lo que respecta al Fulham de Raúl Jiménez, éste finaliza el 2025 en el lugar 12 con 26 puntos y de igual manera, con el partido de la fecha 19 pendiente. El delantero mexicano sumó 2 goles en este cierre de año.

Posiciones de la Premier League en 2025:

Arsenal | 45 puntos Manchester City | 40 puntos* Aston Villa | 39 puntos Liverpool | 32 puntos* Chelsea | 30 puntos Manchester United | 30 puntos Sunderland | 28 puntos* Everton | 28 puntos Brentford | 26 puntos* Newcastle | 26 puntos Crystal Palace | 26 puntos* Fulham | 26 puntos* Tottenham | 25 puntos* Brighton | 25 puntos Bournemouth | 23 puntos Leeds | 20 puntos* Nottingham Forest | 18 puntos West Ham | 14 puntos Burnley | 12 puntos Wolves | 3 puntos

*Jornada 19 pendiente

¿Cuándo se reanuda la actividad de la Premier League?

El inicio del 2026 viene acompañado de buenos partidos de Premier League ya que desde el jueves 1 de enero se retoman las actividades de los cuatro partidos restantes de la Jornada 19 de la mejor liga del mundo.

A las 11:30am , tiempo del Centro de México, se jugarán dos partidos el Crystal Palace vs Fulham y el Liverpool vs Leeds, unas horas más tarde, es decir a las 2pm, tendremos el Sunderland vs Manchester City y el Brentford vs Tottenham.