Santiago Giménez no ha tenido el mejor inicio de temporada con el AC Milan, y los rumores acerca de su salida del equipo crecen; su agente ya habló sobre el futuro del futbolista mexicano.

Santiago Giménez llegó hace unos meses al AC Milan, y aunque tuvo un gran inicio con el equipo italiano, la realidad es que ha perdido protagonismo, y, sobre todo, ha dejado de hacer goles.

Rafaela Pimienta, agente de Santi Giménez habló acerca del futuro del futbolista mexicano, y de acuerdo al reporte de Fabrizio Romano, ella señaló que el jugador no dejará al AC Milan.

“Giménez no va a dejar el AC Milan. Puedo garantizar que los informes no son ciertos. Se queda en el club”, fue lo que habría señalado la agente de Santi Giménez, según Fabrizio Romano.

La realidad es que Santiago Giménez estará en la mira de aficionados y prensa, pero, sobre todo del cuerpo técnico, para poder mantenerse en el AC Milan.

Santiago Giménez suma 6 goles con el AC Milan, pero en la Jornada 1 de la Serie no pudo anotar.

🚨🇲🇽 Santi Gimenez’s agent Rafaela Pimenta: “Gimenez is not going to leave AC Milan”.



“I can guarantee that reports are not true. He’s staying at the club”. pic.twitter.com/ejXTGlgM2u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025

¿Cuándo juega Santi Giménez con el AC Milan?

El viernes 29 de agosto se miden AC Milan de Santiago Giménez vs Lecce, en la Jornada 2 de la Serie A.

El partido iniciará a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Disney + Premium.

Partido: Lecce vs AC Milan

Fase: Jornada 2 de la Serie A

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadio Via del Mare

Transmisión: Disney + Premium

¿Cómo le fue a Santiago Giménez en la Jornada 1 de la Serie A con AC Milan?

Santiago Giménez y AC Milan enfrentaron en la Jornada 1 de la Serie A al Cremonese en calidad de local.

Santiago Giménez inició como titular con el AC Milan ante Cremonese, y permanció durante los 90 minutos en la cancha de San Siro.

El AC Milan perdió 0-1 con el Cremonese en la Jornada 1 de la Serie A, pésimo resultadio para el equipo de Santiago Giménez.

En la Jornada 2 de la Serie A, el AC Milan de Santiago Giménez está obligado a sumar sus primeros tres puntos venciendo a Lecce.