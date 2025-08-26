Los Rayados de Monterrey quieren seguir sumando refuerzos para el torneo Apertura 2025, pues ahora se reveló que estarían cerca de fichar a una estrella italiana de talla mundial.

A los Rayados de Monterrey pareciera que no les falta nada para tener un buen torneo en el Apertura 2025 de la Liga MX, sin embargo, para el DT Domenec Torrent está muy claro el perfil que busca para su nueva estrella.

Y es que durante la conferencia de prensa posterior a la victoria de Rayados de Monterrey sobre Necaxa, Domenec Torrent dijo que quiere un futbolista ofensivo.

“Podría ser un 9, un 10 o un interior, lo importante es que aporte gol y un salto de calidad. Si no mejora al plantel, no tiene sentido fichar. Un día te marca ‘Tecatito’, otro Sergio, otro Lucas Ocampos. Es un plantel variado. Ya fuimos de los equipos más goleadores y ahora la repartición es aún mayor”, declaró el DT de Rayados de Monterrey sobre fichar a una estrella de talla mundial.

Luego de las declaraciones de Domenec Torrent, surgieron rumores de quién podría ser el jugador al que se refería el DT de Rayados de Monterrey.

Algunos rumores apuntan a que sería Denis Bouanga el principal candidato para ocupar un lugar en la plantilla de los Rayados de Monterrey. También se ha mencionado a Agustín Palavecino como posible nuevo refuerzo, sin embargo, recientemente se reveló que Patrick Cutrone, delantero italiano de 27 años de edad, sería el elegido por la directiva de los regios.

Promotores del italiano Patrick Cutrone han ofrecido su carta a #Rayados , actualmente delantero de #Como1907 .



Por ahora nada avanzado ni mucho menos una oferta formal, MTY considera la opción.#LigaBBVAMX #Apertura2025 @FUT_sinFrontera pic.twitter.com/VcWLTADnOE — Arath Uva ⚽ (@arath_drake5) August 24, 2025

Patrick Cutrone es una estrella italiana de talla mundial que ha jugado en equipos como el AC Milan, Valencia y Wolverhampton. Actualmente juega con el Como de Italia, pero los Rayados de Monterrey estarían dispuestos a pagar su cláusula de rescisión.

¿Cuánto le costaría Patrick Cutrone a Rayados de Monterrey?

Actualmente Patrick Cutrone tiene contrato con el Como hasta 2028 y está valuado en 6 millones de euros, no obstante, los Rayados de Monterrey estarían dispuestos a negociar por el jugador italiano.

Patrick Cutrone no ha tenido participación con el Como en la actual temporada 2025-2026 de la Serie A, pues el equipo sí estaría dispuesto a negociar su traspaso en el actual mercado de fichajes, por lo que habrá que esperar si se concreta su llegada a Rayados de Monterrey.