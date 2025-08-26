Cruz Azul recibió a Toluca en el Estadio Olímpico Universitario en partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025, pero algo que generó dudas fue la ausencia de David Faitelson en la transmisión del juego.

Y es que mientras pasaban los minutos del Cruz Azul vs Toluca, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionarse por qué David Faitelson no estaba presente en uno de los juegos más importantes del Apertura 2025 de la Liga MX.

El periodista normalmente suele aparecer en los partidos más destacados de la Liga MX y últimamente había sido regular en cada jornada donde estaba La Máquina, pero parece que fue castigado tras las últimas declaraciones que hizo contra los celestes.

¿Cruz Azul vetó a David Faitelson? Ya revelaron por qué no estuvo en la transmisión del Cruz Azul vs Toluca

Durante las semanas pasadas, David Faitelson compartió un reportaje sobre el millonario contrato de Giorgos Giakoumakis con Cruz Azul, lo que generó especulación sobre su ausencia en la transmisión del juego de los celestes contra Toluca.

Tras dichos rumores, El Francotirador reveló que David Faitelson no fue vetado por el Cruz Azul, pues simplemente no fue programado para ese partido contra Toluca.

“Se especuló que La Máquina había pedido vetar al periodista por las publicaciones que ha hecho sobre los cementeros, en especial las especulaciones de los ingresos de Iván Alonso, sin embargo, te puedo confirmar mi Franky, que nada qué ver”, dijo El Francotirador sobre David Faitelson.

Asimismo, añadió que el periodista incluso iba a asistir a un partido de béisbol, pero finalmente no llegó al juego.

“El comunicador no fue programado, incluso iba al partido de beisbol en Puebla, en el que los Pericos recibieron a los imparables Diablos Rojos del México, al que ya no llegó. Así que a otro lado con esas especulaciones”, agregó la fuente sobre el por qué David Faitelson no estuvo en la transmisión del Cruz Azul vs Toluca.

¿David Faitelson está en contra de Cruz Azul y su directiva?

Pese a que David Faitelson no fue vetado por Cruz Azul, la realidad es que el periodista no se tentó el corazón al mandar un golpe directo a Iván Alonso, directivo de La Máquina.

El analista de TUDN incluso puso en duda la gestión del directivo cruzazulino, señalando que existen irregularidades con algunos fichajes y contratos de los jugadores de Cruz Azul.