El nombre de Gilberto Mora ha sonado con fuerza en los últimos meses y es que la joya mexicana ha llamado el interés de distintos equipos, uno de ellos es el Real Madrid.

Con apenas un año jugando en primera división, Gilberto Mora se ha ganado la titularidad con Xolos en la Liga MX y en el verano pasado jugó la Copa Oro con la Selección Mexicana.

Es por ello que el juvenil mexicano de 16 años es seguido de cerca por distintos clubes de Europa y ahora revelan que el Real Madrid tiene un plan para amarrarlo desde ahorita mismo.

¡Paren todo! Real Madrid tendría en la mira a Gilberto Mora y podría amarrarlo desde ya

Gilberto Mora, la joya mexicana, se ha robado varias miradas desde Europa y el Real Madrid no es la excepción por lo que el club merengue estaría dispuesto a ejecutar un plan para que no se lo roben.

De acuerdo con Ike Carrera, el Real Madrid ha sondeado a Mora y estaría analizando amarrarlo desde ahorita en lo que el originario de Chiapas cumple la mayoría de edad.

La fuente antes mencionada reveló que el club merengue estaría dispuesto a llegar a un preacuerdo con Xolos para así asegurar su fichaje en dos años cuando Gil cumpla los 18 años.

El Real Madrid ⚪️ sondea a Gilberto Mora 🇲🇽 (16) de cara al futuro. Además, existe la posibilidad de un preacuerdo del conjunto merengue con Xolos. Esto debido a que el juvenil mexicano aún es menor de edad y el traspaso podría darse hasta que cumpla 18 años según FIFA.

Hay que recordar que debido al reglamento de la FIFA ningún equipo puede fichar a un jugador menor de edad sino hasta que cumplan 18 años, con el fin de garantizar su bienestar y desarrollo del futbolista.

Medios en Europa le ponen un nuevo apodo a Gilberto Mora

Gilberto Mora ha despertado la atención no solo de los medios locales sino incluso de los extranjeros y es por ello que desde Europa ya le pusieron un nuevo apodo al jugador de Xolos.

Aunque aquí en México los medios lo llaman “Morita” o el “Niño maravilla” medios europeos han decidido buscarle un nuevo apodo de acuerdo a las cualidades que ha mostrado el jugador.

Luego del doblete que hizo Gil ante Chivas, el medio inglés “The Touchline” lo llamó “The Mexican Pedri”, es decir “el Pedri mexicano”, haciendo alusión a la similitud entre el mexicano y el jugador español.